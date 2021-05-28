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打疫苗送樓 香港房產業者捐「千萬豪宅」抽獎

中央社／香港28日電
信和集團及華人置業集團28日宣布推出「打針送樓」大抽獎，凡已接種疫苗的香港永久居民有機會贏得觀塘「凱滙」價值1080萬元的一房住宅單位。
信和集團及華人置業集團28日宣布推出「打針送樓」大抽獎，凡已接種疫苗的香港永久居民有機會贏得觀塘「凱滙」價值1080萬元的一房住宅單位。

為響應港府鼓勵港人接種COVID-19疫苗，有香港商人捐出一棟價值港幣千萬元的豪宅作為抽獎之用，18歲以上港人只要接種了兩劑疫苗，都可以參加抽獎。

房地產公司信和集團旗下的黃廷方慈善基金有限公司及另一家房地產華人置業集團今天共同宣布這項計畫。

據公布，他們共同捐出一棟位於九龍觀塘凱匯住宅區的住房，以抽獎形式贈送給已接種疫苗的人。

參加抽獎的人必須接種了兩劑COVID-19疫苗，且是18歲以上的香港永久居民；此前已接種了兩劑疫苗的人也可以參加抽獎。

相關房屋面積為449平方英尺，價值港幣1080萬元（約139萬元）。

除了住房外，黃廷方慈善基金也會送出20個其他獎項，每個獎項為價值10萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額。

黃廷方慈善基金董事黃永光說：「我們希望透過推出大抽獎活動，合力提高香港的疫苗接種率。社區疫苗接種是對抗大流行病的重要一環，藉此保護自己、親人、朋友和同事。」

主辦方表示抽獎辦法將於後續公告。

港府自2月26日起免費為港人接種疫苗，截自昨天，有130萬2500人接種了首劑疫苗。由於接種率不高，港府正採用各種方法鼓勵市民接種。

疫苗 香港 房地產

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