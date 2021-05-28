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月球新增8中國地名 嫦娥5號著陸點 命名「天船基地」

中新社／北京5月28日電
「嫦娥5號」登月示意圖。(擷自微信)
「嫦娥5號」登月示意圖。(擷自微信)

中國國家航天局消息，國際天文學聯合會（IAU）近日批准了中國提議在嫦娥五號著陸點附近的8個月球地貌的命名申請。至此，月球上的中國地名達35個。嫦娥五號著陸點命名為天船基地（StatioTianchuan）。

天船是中國古代星官名，屬於28星宿中的胃宿。此前享有Statio（基地）這一稱號的，祗有阿波羅11號著陸點靜海基地（Statio  Tranquillitatis）和嫦娥四號著陸點天河基地（StatioTianhe）。

此外，嫦娥五號著陸點附近5個環形坑命名為裴秀、沈括、劉徽、宋應星和徐光啟；著陸點附近兩座山脈分別命名為華山和衡山。這其中，裴秀是中國魏晉時期地理學家；沈括為中國北宋天文學家、數學家；劉徽是中國魏晉時期數學家；宋應星是中國明末科學家，其《天工開物》被譽為「中國17世紀的工藝百科全書」；徐光啟則是中國明代天文學家、數學家。而華山和衡山則屬於中國五嶽名山。　　

2020年11月24日，中國成功發射嫦娥五號探測器；同年12月1日，嫦娥五號在月球預選著陸區著陸。2020年12月17日淩晨，嫦娥五號返回器攜帶月球樣品返回地球，中國首次月球採樣返回任務取得圓滿成功。

中國 嫦娥五號

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