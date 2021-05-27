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今日頭條「抄襲搬運」付代價 字節須賠新浪329萬美元

今日頭條「抄襲搬運」付代價 字節須賠新浪329萬美元

記者戴瑞芬／即時報導
今日頭條遭北京市海澱區人民法院判決，停止「抄襲搬運」等不正當競爭行為。(圖取自今日頭條)
今日頭條遭北京市海澱區人民法院判決，停止「抄襲搬運」等不正當競爭行為。(圖取自今日頭條)

號稱用大數據挖掘、向用戶推送內容的「今日頭條」，被「新浪微博」控告抄襲搬運不勞而獲、搭便車，惡意搶奪流量熱度。北京市海澱區人民法院今日判決，「今日頭條」母公司字節跳動須賠償新浪微博經濟損失人民幣2000萬元及合理開支人民幣115.7萬元，相當約329萬美元的天價賠償。

字節跳動(ByteDance)旗下產品包括今日頭條、抖音(Tik Tok)、西瓜視頻等。

新浪微博向法院控訴稱，2016年10月起字節公司利用大數據分析的技術手段抓取，或由其公司員工以人工複製方式大規模獲取源發自新浪微博的內容，並緊隨其後發布、展示在今日頭條中，向用戶進行傳播。新浪控訴字節公司以不正當競爭行為，獲取今日頭條對用戶的吸引力。

北京市海澱區人民法院27日民事判決，要求被告北京字節跳動科技立即停止 「抄襲搬運 」等不正當競爭行為。同時，字節跳動需在頭條網首頁及其微博官方帳號今日頭條的置頂位置，連續七日刊登聲明，就涉案不正當競爭行為為原告新浪微博消除影響。

法院判決書中強調稱，如字節跳動逾期不履行刊登聲明行為，法院將依新浪微博的申請，在相關媒體公布判決主要內容，費用由字節跳動承擔。

另外，判決字節跳動需依法賠償新浪微博經濟損失人民幣2000萬元及合理開支人民幣115.7萬元。

微博 北京 抖音

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