美國醫學會期刊：中國國藥集團疫苗可抵禦新冠病毒

發表於《美國醫學會期刊》的研究報告指出,中國國藥集團的兩款疫苗可抵禦新冠病毒。 本報資料照

彭博資訊報導,發表於《美國醫學會期刊》(JAMA)的研究報告指出,中國國藥 集團旗下「中國生物北京生物製品研究所」的兩款疫苗 可成功抵禦新冠病毒,有效率分別達72.8%和78.1%。

報導指出,國藥集團和科興生物研發的新冠疫苗成為開發中國家疫苗接種計畫的支柱,包括匈牙利、塞爾維亞、塞席爾和秘魯等國。不過,這些疫苗也引起一些爭議,一些人士批評疫苗安全性和有效性數據披露不足。

國藥集團提交《兩種新型冠狀病毒不活化疫苗對成人COVID-19感染的保護效力評價》(Effect of 2 Inactivated SARS-CoV-2 Vaccines on Symptomatic COVID-19 Infection in Adults)研究報告,經《美國醫學會期刊》審查後發表;這項研究由來自阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及和約旦的40,832名志願者參與。

不過,彭博資訊指出,這項研究顯示疫苗試驗面臨的一些局限。試驗嚴重偏向男性人群,占比近85%。此外,年齡在60歲以上的受試者比率不到2%,且大部分受試者身體健康,因此難以全面展現疫苗對女性、老年人和基礎疾病者的有效性和安全性。