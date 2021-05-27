我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：考察病源工作未結束 將決定第2階段研究項目

重塑經濟、安全 拜登將提6兆元預算方案

時隔9個月美中重啟經貿對話 傳達什麼訊息？

記者林則宏／即時報導
中國國務院副總理劉鶴27日上午與美國貿易代表戴琪通話。（取自《陶然筆記》微信公眾號）
中國國務院副總理劉鶴27日上午與美國貿易代表戴琪通話。（取自《陶然筆記》微信公眾號）

時隔9個多月，中美27日上午重啟經貿領域高層通話。中國知名微信公眾號《陶然筆記》指出，這凸顯雙方均有高度共識：經貿依然是中美關係的「壓艙石」。

中國商務部網站周四上午9時25分發布新聞稿稱，「5月27日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琪通話。雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。」

陶然筆記指出，這是繼2020年8月25日之後，中美經貿領域牽頭人的首次通話，也是拜登政府就職以來，中美經貿領域的首次高層級溝通。這次對話傳遞出的訊息就是，經貿合作在中美關係中的穩定作用依然重要。

文章表示，當前中美關係遭遇兩國建交以來前所未有的嚴重困難，中美不同領域的高層次交流因而遲滯乃至於停頓。但即使是中美關係跌至歷史低點，經貿合作依然是中美相對穩定的領域，對兩國關係正常化、保證中美關係不出軌、不越紅線十分重要。

根據中國商務部的數據，今年第1季，中國對美國出口年增62.7%，自美國進口年增57.9%。3月，中國對美出口年比增長41.6%，自美國進口增長61.8%。

陶然筆記表示，這背後雖然有去年同期受疫情影響基期較低的因素，更主要的是中美兩國經濟都在較快恢復，雙方經濟結構、貿易結構高度互補，合作潛力巨大。

陶然筆記指出，中方的新聞稿提及「雙方認為發展雙邊貿易非常重要」，而美國貿易代表辦公室也對外表態稱「討論美中貿易關係的重要性」。中美各自的措辭在表達方向上是一致的，也表明雙方在經貿仍是中美關係壓艙石這個問題上具有高度共識。

文章表示，實際上，中美雙方經貿領域的交流，去年以來就成為中美關係中為數不多的溝通平台。即使是充滿紛爭的第一階段經貿協議，在疫情暴發，中美關係急轉直下後，也成為穩定中美關係，維繫中美聯繫的紐帶。

但陶然筆記強調，另一方面，中美之間的分歧仍有不少，突破眼下的局面需要更深入的溝通，用溝通對話解決問題，朝著合作的方向走，是解決分歧成本最小的一種方式。

中國 美國 疫情

上一則

香奈兒商標抄襲中國兵器？貴州武協回應4個字

下一則

鄭州高速車禍 30頭豬大逃亡…網友：二師兄好可憐

延伸閱讀

重塑經濟、安全 拜登將提6兆元預算方案

重塑經濟、安全 拜登將提6兆元預算方案
拜登下令調查病毒起源並施壓中國參與 中批甩鍋

拜登下令調查病毒起源並施壓中國參與 中批甩鍋
拜登追查新冠起源 臉書：不再刪新冠病毒人造相關訊息

拜登追查新冠起源 臉書：不再刪新冠病毒人造相關訊息
拜登敲定6月會面英女王 將成13位見女王的美總統

拜登敲定6月會面英女王 將成13位見女王的美總統

熱門新聞

中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖取自新浪財經

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

2021-05-20 16:05
女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
袁隆平被稱為中國雜交水稻之父。（中新社）

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

2021-05-22 02:00
網傳劉男同事稱他喜歡在朋友圈曬女朋友，但拍照角度有些奇怪。（取材自電商報）

華為男遭爆騙砲千女 他回嗆憑實力：哪個男的不髒？

2021-05-21 13:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…