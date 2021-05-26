熊孩子？雞娃？引熱議 中國「未成年人保護法」將上路

「雞娃」，一個新興的網絡流行詞，指的是父母給孩子「打雞血」，為了孩子能讀好書、考出好成績，不斷給孩子安排學習和活動，不停讓孩子去拼搏的行為。「小捨得」裡有不少「雞娃」劇情，圖為「小捨得」劇照。（取材自微博）

中國 新修訂的未成年人保護法即將於6月1日施行。在26日一場為該法實施而進行的宣傳活動上，中國立法工作機構對近期教育 領域的兩個熱詞進行了置評——「熊孩子」和「雞娃」。

「熊孩子」，常被形容是調皮的孩子，歲數小不懂事，無法無天，並且暫時沒有受到良好的家庭教育。全國人大常委會法工委社會法室主任郭林茂認為，給有不良行為或者嚴重不良行為的未成年人「戴帽子」，叫「熊孩子」，這本身就不符合保護未成年人的理念，一定程度是「戴著墨鏡」看待「問題兒童」。

新修訂的未成年人保護法是否成為「熊孩子」的「護身符」？郭林茂也闡明了觀點：少數未成年人違反法律，是各種原因造成的，更多的原因應歸於成年人，不能簡單地歸罪於未成年人自身。因極個別未成年人有了罪錯，就指責未成年人保護法是「熊孩子」的「護身符」，這是片面的，甚至是不負責任的。

「雞娃」，一個新興的網絡流行詞，指的是父母給孩子「打雞血」，為了孩子能讀好書、考出好成績，不斷給孩子安排學習和活動，不停讓孩子去拼搏的行為。郭林茂直言，不贊同一些家長逼迫未成年人額外參加有關培訓機構學習的行為，也不贊同給這些家長和學生戴一頂「雞娃」的帽子。

他進一步指出，學生學習負擔重，被家長逼迫參加各種校外學習培訓，看似是教育問題，實際上是未成年人保護問題。

數據顯示，未成年人保護法修訂草案公開徵求意見過程中，近兩萬名未成年人提出兩萬多條意見，絕大多數都是減輕學生負擔的要求。

「這是孩子們發自內心的呼救，是向立法機關的求助。」郭林茂說，修訂後的未成年人保護法已從多方面對學生進行減負。

值得注意的是，中央全面深化改革委員會日前也審議通過《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。「未成年人保護法也從未成年人保護的角度，為貫徹落實黨中央的決策部署提供了法律支持和保障。」郭林茂說。