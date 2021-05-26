我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

COVAX計畫「跳票」疫苗用光了 92國落空了…

美中貿易對話通了 戴琪與劉鶴首度「坦率交換意見」

熊孩子？雞娃？引熱議 中國「未成年人保護法」將上路

中新社／北京5月26日電　
「雞娃」，一個新興的網絡流行詞，指的是父母給孩子「打雞血」，為了孩子能讀好書、考出好成績，不斷給孩子安排學習和活動，不停讓孩子去拼搏的行為。「小捨得」裡有不少「雞娃」劇情，圖為「小捨得」劇照。（取材自微博）
「雞娃」，一個新興的網絡流行詞，指的是父母給孩子「打雞血」，為了孩子能讀好書、考出好成績，不斷給孩子安排學習和活動，不停讓孩子去拼搏的行為。「小捨得」裡有不少「雞娃」劇情，圖為「小捨得」劇照。（取材自微博）

中國新修訂的未成年人保護法即將於6月1日施行。在26日一場為該法實施而進行的宣傳活動上，中國立法工作機構對近期教育領域的兩個熱詞進行了置評——「熊孩子」和「雞娃」。　　

「熊孩子」，常被形容是調皮的孩子，歲數小不懂事，無法無天，並且暫時沒有受到良好的家庭教育。全國人大常委會法工委社會法室主任郭林茂認為，給有不良行為或者嚴重不良行為的未成年人「戴帽子」，叫「熊孩子」，這本身就不符合保護未成年人的理念，一定程度是「戴著墨鏡」看待「問題兒童」。

新修訂的未成年人保護法是否成為「熊孩子」的「護身符」？郭林茂也闡明了觀點：少數未成年人違反法律，是各種原因造成的，更多的原因應歸於成年人，不能簡單地歸罪於未成年人自身。因極個別未成年人有了罪錯，就指責未成年人保護法是「熊孩子」的「護身符」，這是片面的，甚至是不負責任的。

「雞娃」，一個新興的網絡流行詞，指的是父母給孩子「打雞血」，為了孩子能讀好書、考出好成績，不斷給孩子安排學習和活動，不停讓孩子去拼搏的行為。郭林茂直言，不贊同一些家長逼迫未成年人額外參加有關培訓機構學習的行為，也不贊同給這些家長和學生戴一頂「雞娃」的帽子。

他進一步指出，學生學習負擔重，被家長逼迫參加各種校外學習培訓，看似是教育問題，實際上是未成年人保護問題。　　

數據顯示，未成年人保護法修訂草案公開徵求意見過程中，近兩萬名未成年人提出兩萬多條意見，絕大多數都是減輕學生負擔的要求。　　

「這是孩子們發自內心的呼救，是向立法機關的求助。」郭林茂說，修訂後的未成年人保護法已從多方面對學生進行減負。　　

值得注意的是，中央全面深化改革委員會日前也審議通過《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。「未成年人保護法也從未成年人保護的角度，為貫徹落實黨中央的決策部署提供了法律支持和保障。」郭林茂說。

教育 中國

上一則

香港200萬劑輝瑞快過期 送6萬張機票 鼓勵港人接種

延伸閱讀

紐約玩具商出奇招 讓3歲幼童也能網購

紐約玩具商出奇招 讓3歲幼童也能網購
男童衝出爆打上海迪士尼維尼熊 「熊孩子」惹事竄熱搜

男童衝出爆打上海迪士尼維尼熊 「熊孩子」惹事竄熱搜
美國集體訴訟案和解 聯電支付300萬美元

美國集體訴訟案和解 聯電支付300萬美元
心痛如絞

心痛如絞

熱門新聞

中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖取自新浪財經

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

2021-05-20 16:05
女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
袁隆平被稱為中國雜交水稻之父。（中新社）

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

2021-05-22 02:00
網傳劉男同事稱他喜歡在朋友圈曬女朋友，但拍照角度有些奇怪。（取材自電商報）

華為男遭爆騙砲千女 他回嗆憑實力：哪個男的不髒？

2021-05-21 13:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境