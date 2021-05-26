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香港200萬劑輝瑞快過期 送6萬張機票 鼓勵港人接種

世界新聞網／綜合報導
面對全球嚴峻的疫情，大眾都把希望寄託在疫苗上，不過香港卻傳出「疫苗過剩」的情況。（歐新社）
面對全球嚴峻的疫情，大眾都把希望寄託在疫苗上，不過香港卻傳出「疫苗過剩」的情況。（歐新社）

香港機場管理局26日晚公布，將送出六萬張機票，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港居民及機場員工，以響應特區政府推動市民接種疫苗。

這六萬張機票將以抽獎形式送出，當中五萬張將會送予9月底前已接種新冠疫苗的香港居民，餘下一萬張機票將送予9月底前已接種疫苗的香港國際機場員工。

另外，機管局將額外購買1000張機票，以抽獎形式贈送于9月底前已接種疫苗的機管局員工。

有關推動接種疫苗的機票抽獎送贈計畫，預計於今年9月底截止，已接種疫苗人士須于計畫截止日期前報名參加。機管局正與航空公司商討，計畫詳情將於稍後公佈。

另方面，面對全球嚴峻的疫情，大眾都把希望寄託在疫苗上，香港卻傳出「疫苗過剩」的情況。報導指出香港因疫苗接種率不足、大約200萬劑的輝瑞BNT疫苗可能放到過期，對此香港政府也出面證實，並表示「會估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理」，並呼籲香港民眾不要觀望，應該快點接種。

香港政府疫苗工作組的一名成員25日發出警告，稱目前香港的疫苗期限「只剩3個月」，強調「所有疫苗都有期限，過期將無法使用，只能做廢。根據目前的時程，輝瑞疫苗接種中心將在9月之後停止」。

香港先前為其750萬人口分別購買了750萬劑輝瑞BNT疫苗，和750萬劑的中國科興疫苗（Sinovac）。

疫苗 香港 機場

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