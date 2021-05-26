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BBC：新疆警局安裝AI系統 偵測維吾爾人情緒

中央社倫敦26日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）報導，一名軟體工程師指稱在新疆省數間警察局，安裝使用人工智慧（AI）和臉部辨識技術來偵測情緒狀態的監視系統，並對新疆維吾爾人進行測試。

中國駐倫敦大使館沒有直接對此事發表評論，但表示會保障所有族裔的政治權利和社會權利。新疆的維吾爾族人口約1200萬，大部分是穆斯林。

在新疆的居民每天都受到監控。引發極大爭議的「再教育營」也位於新疆，人權團體則稱之為集中營，估計有100多萬人遭監禁。

這名軟體工程師接受BBC電視節目「廣角鏡」（Panorama）訪問，因為擔心自己的人身安全，不願公開身分。BBC沒有披露他所效力的公司。

但他展示5張被拘禁維吾爾人的照片作為證據，稱已對他們進行情緒辨識系統測試。他說：「中國政府利用維吾爾人作為測試對象，進行不同實驗，就像實驗室裡的白老鼠一樣。」

他說：「我們將情緒偵測攝影機安裝在距離測試對象3公尺的地方。類似測謊器，但使用更先進技術。」

相關人員讓受試者坐在「約束椅」上，手腳都被金屬裝置固定住，中國各地警察局都普遍有此設備。

他也提供證據，解釋如何訓練AI系統偵測和分析皮膚毛孔和面部表情的微小變化。

根據他的說法，軟體會產出一張圓餅圖，分析測試對象的狀態，紅色部分代表負面或焦慮情緒。他說，這套軟體是用來「在沒有可信證據下（對受試者）進行預判」。

新疆 維吾爾 中國

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