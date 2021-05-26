我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美中再戰病毒起源、楊安澤選紐約市長遇攻訐

福斯新聞：拜登政府喊停國務院新冠病毒起源調查

甘肅馬拉松釀21死 當地官方被控人禍推給天災

中央社台北26日電

甘肅馬拉松越野賽釀21死，震驚全球。曾拯救數名選手的一名牧羊人昨天改口稱事發當天氣候「非常罕見」，今天遭中國知名調查記者指控背後有當地官員在操縱，試圖把人禍推給天災。

由當地官方主辦的第4屆黃河石林山地馬拉松越野賽22日在甘肅省白銀市景泰縣開賽，但過程遭遇極端天氣造成21名選手死亡。中共總書記習近平與中國國務院總理李克強事後批示要「嚴肅追責問責」。

一場馬拉松賽造成21死，震驚全球。但在當地牧羊的朱克銘聽到呼救聲，帶領一群選手躲入窯洞取暖，因而救了6人性命，事後引為美談。

新京報24日報導，朱克銘事後受訪說，當天的天氣很不好，下雨下冰雹，可見度不高，穿著棉襖也不管用，還是很冷，並稱當地「這種惡劣天氣還挺常見」。他接受多家中國媒體採訪也都這麼說。

但在官媒中央電視台「朝聞天下」25日報導中，朱克銘改口說：「像出事那天的天氣也是不經常見的」，「這種天氣真的非常稀罕、非常罕見……」。

前南方周末調查記者褚朝新25日在其微信公眾號發文強調，如果這種惡劣天氣很常見，那如今死人的事實就證明當地不適合搞這種野外長跑比賽，前3次沒死人只能說是僥倖。在經常出現這種惡劣天氣的地方頻繁辦這種野外長跑比賽，「死人是遲早的事情」。

他質疑，如果這種惡劣天氣在當地很常見，那舉辦方和承辦方為什麼還要辦這種賽事呢？是因為他們無知不知道失溫不知道失溫會死人，還是因為低估了惡劣天氣的的殺傷力呢？不管是哪一個原因，只要確定這種天氣在當地很常見，那這場死了21人的慘劇就是人禍而非天災。

褚朝新並質疑，如此淳樸的牧羊人，為什麼公然改口撒謊呢？如此善良的牧羊人，為何就同一個事情對媒體有兩種截然相反的表達呢？這種前後自相矛盾的說法，絕對是有人在背後操縱，絕對是有人要求牧羊人改口，有人在試圖把人禍變成天災。

褚朝新今天進一步在微博發文稱：「具可靠消息，牧羊人改口說當日天氣罕見是背後有當地官員在操縱。」

北京晚報「北晚新視覺」今天報導，有當地村民稱，22日事發當天村裡的微信群有發過大風藍色預警。白銀氣象局工作人員也指出，21日就成功預報預警了這次的大風天氣，並透過手機簡訊通知了馬拉松主辦方。

截至今晚7時，官方尚未發布這起悲劇的具體究責消息。

馬拉松 中國 微信

上一則

台疫情傳蔓延深圳 鹽田港員工住所全員核檢

延伸閱讀

甘肅馬拉松死者獲賠人民幣95萬 家屬拒絕簽名

甘肅馬拉松死者獲賠人民幣95萬 家屬拒絕簽名
甘馬「前6唯一倖存者」慘遭網路暴力：我做錯了什麼？

甘馬「前6唯一倖存者」慘遭網路暴力：我做錯了什麼？
甘肅馬拉松死者獲賠14.7萬元 家屬不滿拒簽

甘肅馬拉松死者獲賠14.7萬元 家屬不滿拒簽
甘肅山地馬拉松 低溫釀21死 窯洞牧羊人連救6選手

甘肅山地馬拉松 低溫釀21死 窯洞牧羊人連救6選手

熱門新聞

中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖取自新浪財經

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

2021-05-20 16:05
女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
袁隆平被稱為中國雜交水稻之父。（中新社）

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

2021-05-22 02:00
網傳劉男同事稱他喜歡在朋友圈曬女朋友，但拍照角度有些奇怪。（取材自電商報）

華為男遭爆騙砲千女 他回嗆憑實力：哪個男的不髒？

2021-05-21 13:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
德州網紅遭裸身棄屍 專家:凶嫌煙滅DNA手法

德州網紅遭裸身棄屍 專家:凶嫌煙滅DNA手法
亞洲舉重冠軍在洛杉磯街頭遛狗被打 一隻眼青腫睜不開

亞洲舉重冠軍在洛杉磯街頭遛狗被打 一隻眼青腫睜不開
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男