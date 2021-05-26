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提供台灣疫苗？中國網友罵聲一片、齊聲反對

記者林則宏／即時報導
圖為中國全國台企聯會長李政宏4月19日在上海接種新冠疫苗。記者林則宏／攝影
圖為中國全國台企聯會長李政宏4月19日在上海接種新冠疫苗。記者林則宏／攝影

台灣蘇內閣在新冠疫情爆發後一連串「仇中」言行，已明顯激起中國民眾對等的「仇台」情緒。國台辦和上海近日表達有意提供甚至捐贈台灣新冠疫苗，引發中國網友反對和批評聲浪，甚至痛批國台辦是「台灣人駐中國辦公室」，給台灣疫苗就是「資敵」。

中國去年初爆發新冠肺炎疫情後，行政院長蘇貞昌第一時間宣布禁止口罩出口，當時就被不少中國民眾認為台灣此舉是刻意對中國「落井下石」。

之後蘇內閣對滯留武漢陸配與台灣民眾返台、「小明們」回台就學更採取強硬的管制措施，讓許多中國民眾憤怒不已。

即便去年中之後，中國疫情已明顯受到控制，但蘇內閣迄今依然對中國人士赴台採取不同於其他地區的差別做法，而且持續使用「武漢肺炎」此一被中國民眾認為帶有嚴重歧視意味的名詞。

蘇內閣過去一年多持續不斷的「仇中」言行所引發的效應，近日在中國官方表達願意提供台灣疫苗後開始發酵。

環球時報總編輯胡錫進25日在其個人微博發文，批評蔡政府阻礙中國疫苗入台「背棄的是道義」。胡錫進稱，中國如果只與台灣當局政治較量，現在完全可以用落井下石的另一種方式與民進黨政權博弈。但中國沒有那樣做，而是把政治分歧擱置一邊，「就抗疫說抗疫」。

不過，胡錫進這篇文章下方1200多則留言，幾乎一面倒反對提供台灣疫苗。不少留言甚至痛批國台辦是「台獨中國根據地」、「患上了對台軟骨病」，聲稱提供台灣疫苗就是「 資敵」、「養寇為患」。

為此，胡錫進26日又在中國網路媒體《觀察者網》發表題為「主動向台灣提供疫苗決非自輕自賤，中國惠台不會沒有底線」，說明何以此時要提供台灣新冠疫苗。

胡錫進稱，「中國兩度表達願向台灣民眾提供疫苗，均遭到台當局抵制。中國網民也有很多表達不滿，指這是『熱臉貼冷屁股』，『賤不賤啊』的嘲諷在一些相關信息的下面被頂到最高位置。」

胡錫進表示，這是中國一些人對台灣當局長期拒統政策已經不耐煩情緒的直率釋放。無論中國官方還是對岸當局了解這些情緒的存在，都很有必要。

但胡錫進強調，「在島內目前疫情危急的時候，中國主動釋出提供疫苗支持的善意，這是中央政府基於道義和責任必須有的表現，也是中國作為大國取信於世界不可缺少的人道主義關懷。」

但胡錫進這篇文章仍無法說服中國民眾。有中國網友就質問：「以德報怨何以報德？」還有人表示，此舉是「脫離群眾的典型」，中國不需要在此時還上演「農夫與蛇」的戲碼。

國台辦表達願意提供台灣新冠疫苗後，在網路上飽受中國民眾批評。取材自胡錫進微信
國台辦表達願意提供台灣新冠疫苗後，在網路上飽受中國民眾批評。取材自胡錫進微信

中國 台灣 疫苗

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