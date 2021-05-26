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不信任港府、不想打疫苗？香港200萬劑輝瑞疫苗恐報廢

編譯張君堯／綜合報導
面對全球嚴峻的疫情，大眾都把希望寄託在疫苗上，不過香港卻傳出「疫苗過剩」的情況，報導指出香港因疫苗接種率不足、「超過百萬劑的疫苗可能會被棄置」。（歐新社）
面對全球嚴峻的疫情，大眾都把希望寄託在疫苗上，不過香港卻傳出「疫苗過剩」的情況，報導指出香港因疫苗接種率不足、「超過百萬劑的疫苗可能會被棄置」。（歐新社）

面對全球嚴峻的疫情，大眾都把希望寄託在疫苗上，不過香港卻傳出「疫苗過剩」的情況，報導指出香港因疫苗接種率不足、大約200萬劑的輝瑞BNT疫苗可能放到過期，對此香港政府也出面證實，並表示「會估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理」，並呼籲香港民眾不要觀望，應該快點接種。

香港政府疫苗工作組的一名成員25日發出警告，稱目前香港的疫苗期限「只剩3個月」，強調「所有疫苗都有期限，過期將無法使用，只能做廢。根據目前的時程，輝瑞疫苗接種中心將在9月之後停止」。

香港先前為其750萬人口分別購買了750萬劑輝瑞BNT疫苗，和750萬劑的中國科興疫苗（Sinovac），後者尚未獲得世界衛生組織（WHO）的認證，但它是中國許多城市的主要疫苗，此外，香港還有購買750萬劑AZ疫苗，但在今年早些時候取消，理由是留下這些預算，以便在明年購買第2批疫苗。

不過不管是哪種疫苗，接受度在香港都不算高。目前為止香港只有19％的人口接種1劑疫苗，更只有14％的人口接種2劑，之所以接種意願低，與香港民眾對政府沒有信任感有關，香港政治當局以維持穩定為由打壓異議人士，使得民眾與政府形成對立、不願配合政府的既定政策。再加上香港疫情趨緩使民眾沒有緊張感，都造成對疫苗施打感到猶豫。

有香港衛生官員指出，香港坐擁大量未使用的疫苗卻不用，而世界其他地方正在搶購疫苗，顯得「格外諷刺、也是不正確的」，他更警告說「要是錯失這次打疫苗的機會，將來想打也不一定有，請民眾把握」。

不只一般民眾施打意願率低，甚至連香港醫務人員的接種率也普遍不高，香港醫院管理局透露，醫務人員目前只有三分之一接種疫苗。

對此，香港政府決定根據接種及預約趨勢估算可能過剩的疫苗劑量，再與藥廠商討如何處理，預計未能於本輪接種計畫或疫苗使用限期前接種的疫苗，擬透過延遲付運、不付運部分批次的方法處理，或通過世衞組織疫苗全球獲取機制等渠道，捐給其他更需要疫苗的地方。

疫苗 香港 輝瑞

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