武漢病毒所洩漏質疑聲再起 石正麗團隊發表新研究

世界衛生組織專家團隊在中國進行新冠病毒溯源研究時,曾赴中科院武漢病毒研究所與石正麗等中國科學家進行討論。(路透)

新冠肺炎疫情仍在全球施虐,但尚未解決的科學問題之一是這種新冠病毒的自然來源。最近,有關武漢病毒所洩漏出病毒的質疑聲再起,與此同時,中國 專家石正麗團隊發表了新研究。

據澎湃新聞報導,來自中國科學院武漢病毒研究所 、中國科學院大學的研究人員近日在BioRxiv上提交了一篇論文,題為《Identification of a novel lineage bat SARS-related coronaviruses that use bat ACE2 receptor》。

他們報告在雲南省墨江縣通關鎮發現的蝙蝠身上鑑定出的新的SARS-CoV-2相關病毒譜系,這些病毒採樣於2015年,地點和研究團隊此前報告的來源於中菊頭蝠、與SARS-CoV-2基因組一致性達96.2%的RaTG13系同一地點。

該論文的通訊作者為中國科學院武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任、武漢國家生物安全實驗室(四級)副主任石正麗,以及中科院武漢病毒研究所蝙蝠病毒感染與免疫學科組組長周鵬。

研發同時指出,根據現在的研究發現,目前發現的能被分離出的蝙蝠SARSr-CoV-2系或新譜系病毒均無法有效利用人類ACE2。因此,如果不進行適應,對人類的溢出風險還比較小。相比之下,從使用受體的情況來看,穿山甲冠狀病毒具有較高的溢出風險。

他們強調,儘管此前有推測稱,可能是實驗室的RaTG13泄漏導致了SARS-CoV-2,但現有的實驗證據並不支持這一推測。

石正麗等人在這項研究中指出,目前在蝙蝠身上發現的SARS樣冠狀病毒可能只是冰山一角。未來應進行更系統性和縱向的監測,防止病毒再次造成重大溢出事件。

值得一提的是,世界衞生大會(WHA)線上會議將從5月24日至6月1日召開,料將討論新冠病毒疫情溯源的下一階段調查。在會議召開前夕,有關新冠病毒從實驗室洩漏的質疑聲再次響起。

美國 華爾街日報在5月23日引述一份美國情報報告稱,中國科學院武漢病毒研究所的3名研究員在2019年11月出現嚴重病情並到醫院尋求治療。報導稱,這份報告或將助長有關擴大調查新冠病毒起源的呼聲,看病毒是否是從武漢病毒研究所實驗室外洩。

與此同時,美國國家過敏症和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)在5月初發表關於「不完全相信病毒起源於自然」的說法,也再次引發新冠病毒從實驗室洩漏的質疑聲。

不過,世界衞生組織(WHO)在今年3月底公布的報告中已否定病毒從實驗室洩漏的説法。專家小組的結論是,新冠病毒可能來自蝙蝠,通過中間宿主或冷鏈產品傳給人類,從實驗室泄漏的可能性「極小」。

此外,中國也一再否認新冠病毒從實驗室外洩,並稱病毒可能源自境外,可能的地點包括美國馬里蘭州德特里克堡軍事基地的一個實驗室,還呼籲世衞組織調查其他國家的早期新冠肺炎疫情暴發的情況。

中國外交部在回覆華爾街日報時質問:「美國繼續炒作實驗室洩漏的理論,是真的關心追蹤源頭還是試圖轉移注意力?」外交部發言人趙立堅在5月24日的例行記者會上重申上述立場,同時否認武漢病毒研究所有3個人患病。