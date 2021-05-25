5月洪災再現？中國79條河流超警戒水位 官方:已做準備

受暴雨影響，中國最大淡水湖鄱陽湖水位猛漲，江西省九江市永修縣境內的永吳公路大湖池段被上漲的湖水漫過，形成「水上公路」。（中新社）

中國 多個省市5月中旬以來遭遇多次暴雨 ，部分地方出現洪水 。外界擔憂去年洪水災情重演，中國水利部官員表示，今年汛情屬於正常年分範圍，但不排除後期汛情發展的可能，已做好科學應對的準備。

綜合界面新聞和中新社報導，今年5月11日以來，中國南方發生多次強降雨。由於降雨落區重疊度高，已導致部分江河湖庫水位上漲，並出現災情。湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西等9省市，有79條河流發生超警（超過警戒水位）洪水。

中國水利部監測顯示，79條河流中，長江流域烏江水系、三峽區間、洞庭湖水系及鄱陽湖水系共有34條河流發生超警洪水，洞庭湖水系湘江全線超警。

中國水利部水旱災害防禦司技術資訊處處長王為受訪時說，從目前情況看，今年汛情屬於正常年分範圍，並不排除後期汛情發展的可能。

據中國氣象台統計，5月以來，浙江、福建、江西、湖南、貴州等地部分地區降雨日數達到15至20天，降雨量較常年同期偏多1到2倍。

中國氣象部門預測，26、27日中國江淮、江南、華南北部及貴州、湖北等地還將有較強降雨，以中到大雨為主，局部將有暴雨。未來一周，長江中下游幹流及兩湖水位將進一步抬升，鄱陽湖星子站水位可能超警。

氣象專家提醒，近期江西中北部、浙江西部、福建北部等地局地發生山洪、地質災害或中小河流洪水的氣象風險等級較高，需做好災害防禦工作。

報導指出，6月至8月，中國南北方均有多雨區，以北方多雨區為主；黃河中游、海河部分水系、松花江可能發生較大洪水，珠江、太湖、遼河可能發生超警洪水，長江、淮河可能發生區域性暴雨洪水；西南東北部、江南西北部、江漢地區、新疆東北部等可能發生夏旱。

中國去年5月，長江中下游地區、淮河流域、西南、華南及東南沿海等地因持續強降雨引發嚴重洪災，多省暴洪、城區內澇。中國官方今年2月公布的數據顯示，當時有超過5,500萬人因為暴雨洪澇而受災。