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梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」

記者陳言喬／即時報導
在香港反送中運動裡右眼被射傷的女子，成為抗爭精神象徵，但近日中港媒體影射她眼睛無恙。(Getty Images)
在香港反送中運動裡右眼被射傷的女子，成為抗爭精神象徵，但近日中港媒體影射她眼睛無恙。(Getty Images)

中國全國政協副主席、前香港特首梁振英5月25日晚在社交網站宣布，在香港反送中運動裡「爆眼女」，近日行蹤暴露，「803基金」將原來的40萬港元懸賞加碼至100萬港元(下同，近13萬美元)，給任何提供案件最新消息人士。

綜合港媒報導，前年8月「反送中」運動期間，一名女子右眼被射傷，事後多人指控是遭到港警開槍射傷眼睛。「爆眼女」消息傳出後，引發港人悲憤，但該女子經港府與港警多次呼籲前往報案，該女子仍始終未向警方報案。有人在網路上說該女於去年9月底，搭乘華航客機赴台，至今沒有返回香港，去向不明。

大公文匯全媒體報導，2019年8月11日，一名女子在尖沙嘴警署外右眼受傷流血，事後香港「搞事分子」同「境外勢力」勾連，大肆炒作相關事件，引發社會不安。有媒體報導，「爆眼女」去年9月30日乘坐華航客機離開香港前往台灣，雙眼炯炯有神，笑盈盈與親朋合影，不似有「爆眼」跡象。消息指警方對她的刑事調查未完結，包括她在現場曾否參與暴動。

「爆眼女」曾於民間記者會上，以錄影形式現身，當時她戴口罩及太陽眼鏡，右眼包著紗布，並感謝市民為她聲援及醫護人員的照顧，同時譴責政府及警方。

由香港前特首梁振英前年9月成立的「803基金」懸紅報料網，聲稱以懸賞追查重創香港的暴力和其他非法行為人士，原本以40萬港元追查「爆眼女」下落，在得知「爆眼女」可能藏身台灣後，25日晚公布將懸賞金額提高到100萬港元給消息提供者。

香港前特首梁振英懸賞100萬港幣尋找來台「香港爆眼女」下落。（文匯網）
香港前特首梁振英懸賞100萬港幣尋找來台「香港爆眼女」下落。（文匯網）

香港 台灣 反送中

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