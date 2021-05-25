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分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

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接種情況不理想 香港許多疫苗將過期 只能丟棄

中央社香港25日綜合外電報導
圖為香港的移工排隊施打疫苗。(美聯社)
圖為香港的移工排隊施打疫苗。(美聯社)

香港今天警告，可能很快就要丟掉部分2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，因為這些疫苗即將到期，卻沒有足夠的人報名接種。

香港是世界上少數幾個有足夠多疫苗的地方之一，讓750萬人口都接種。

但因當局鎮壓異議人士導致對政府的不信任高漲，再加上網路上錯誤訊息流傳，以及這個城市因病例相對較少而缺乏急迫感，導致對接種疫苗態度猶豫的情況嚴重。

政府疫苗工作小組成員今天警告，「只剩3個月的時間」，香港取得的首批美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech公司共同研發的疫苗就要過期。

香港衛生防護中心前總監曾浩輝告訴香港電台（RTHK）：「這些疫苗都有有效期限。」

「它們（疫苗）在有效期限後不能使用，根據目前計畫，德國生技公司BioNTech的社區疫苗接種中心將在9月後停止運作。」

曾浩輝說，香港坐擁一堆未使用的疫苗，而世界其他國家卻得「爭奪疫苗」，這「太不應該了」。

他還警告說，業者不太可能交運新疫苗給香港。

他說：「我們現有的可能就是全年所能有的。」

到目前為止，香港只有19%的人接種第一劑疫苗，14%的人接種兩劑疫苗。

猶豫態度即使在香港醫護人員中也很常見。香港醫院管理局（Hospital Authority）在這個月早些時候透露，只有1/3的工作人員利用機會接種疫苗。

疫苗 香港 德國

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