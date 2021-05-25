甘肅馬拉松死者獲賠14.7萬元 家屬不滿拒簽

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽發生慘劇，共有21名跑手死亡。（黃河石林大景區微博照片）

甘肅 白銀市黃河石林山地馬拉松 百公里越野賽的21名跑者遇難慘劇，新華社報導，目前一半以上遇難者家屬已基本接受補償協議，另8名傷者中，除其中1人傷情較重仍在治療，其餘均已出院。

不過，有中國媒體披露，補償協議是每名遇難者賠償95萬元（人民幣，下同，約14.7萬美元），不少家屬認為金額過低，拒絕簽名。

據白銀市長張旭晨在25日的記者會上表示，21名遇難者的合共161名家屬已經抵達白銀市，一半以上家屬已基本接受補償協議。張旭晨又稱，遇難者團體意外險和自然災害救助保險 金已全部準備到位，同時賽事運營方甘肅晟景體育文化發展有限公司的補償資金和政府救助資金也已到位。

另外，甘肅省應急管理廳廳長、聯合調查組組長黃澤元指出，甘肅省政府已成立聯合調查組，並邀請大陸國家體育總局、國家氣象局的馬拉松賽事專家和氣象專家參與調查。黃澤元表示，聯合調查組已正式進駐白銀市及景泰縣實施調查，將準確認定事件性質，查明主辦方、承辦方、運營方及相關部門、單位和人員責任。

不過，有遇難者家屬受訪指出，補償協議賠償每名遇難者95萬元，其中就包含事故團體意外險50萬元，「我們覺得，這不是天災，而是人禍。21個人有多少是家裡的頂梁柱啊。」多名遇難者家屬亦稱，承辦單位有錯，既然有責任，應當拿出誠心，付出代價，「我們不是要錢，如果可以，我願意用錢把人換回來。可現在事情發生了，未來的日子怎麼辦？」

報導指出，95萬元中包含有事故團體意外險50萬元、自然災害救助保險金10萬元，另由景泰黃河石林文化旅游開發有限公司、甘肅晟景體育文化發展有限公司各給予補償10萬元，還有景泰縣政府的10萬元救助資金。最後的5萬元則是家屬處理善後事宜過程中產生的遇難者喪葬費，往返交通費。

報導又提到，該筆金額為一次性，而任何一方違反約定，導致另一方有所損失，守約方有權向事故發生地有管轄權的法院提出起訴。