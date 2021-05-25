賽格大廈連搖3天 深圳官方：監測數據都正常

深圳賽格廣場大廈出現振動情況，引發民眾驚慌。(取材自微博)

75層樓高的深圳地標賽格大廈上周接連3天出現搖晃，引發恐慌。深圳市官方今天公布監測結果，並引述專家組說法聲稱，賽格大廈截至今天中午為止「各項監測數據正常，未超出相應標準」。

綜合中國 媒體報導，隸屬深圳市政府的微信 公眾號「深圳發布」今天公布賽格大廈的監測數據，作出這一結論。

根據深圳市政府公布數據，賽格大廈沉降量在負0.38公釐至正0.28公釐之間，「沉降穩定」；傾斜率則介於0至0.03%之間，小於0.2%的「規範允許值」；而房屋加速度介於0至0.0086秒平方公尺之間，小於0.25秒平方公尺的「規範允許值」。

深圳市政府聲稱，專業機構已結合最新技術條件，完成賽格大廈整體結構體系建模和複核驗算，認為大廈結構「整體性能滿足要求」。

深圳市政府強調，目前賽格大廈各項監測、檢測 和鑑定工作正加快推進中，相關情況將及時通報。

有鑑於賽格大廈連續搖晃引起恐慌，中共廣東省委書記李希、廣東省長馬興瑞及深圳市委書記王偉中22日特地前往深圳，研究賽格大廈搖晃的因應工作，並召開省委書記專題會，聽取深圳市政府和專家匯報。

李希等官員當時表示，要安置及保障賽格大廈商戶及租戶，維護民眾權益和市場穩定；並要求對全廣東建築物、尤其是超高層建築物展開調查。

賽格大廈是深圳標誌性建築，高355.8公尺，為地面75層、地下4層的建物，總建築面積17萬平方公尺，2000年落成啟用，卻自今年5月18日起連續3天出現搖晃，引發大樓內及週邊上班族恐慌。