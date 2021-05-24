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俄中可能結盟對抗美國？俄外長拉夫羅夫回應

中國新聞組／北京25日電
中國國家主席習近平19日在北京通過視頻連線，和俄羅斯總統普亭共同見證兩國核能合作項目──田灣核電站和徐大堡核電站開工儀式。（新華社）
中國國家主席習近平19日在北京通過視頻連線，和俄羅斯總統普亭共同見證兩國核能合作項目──田灣核電站和徐大堡核電站開工儀式。（新華社）

習近平、普亭日前通過視頻連線，共同見證兩國核能合作項目──田灣核電站和徐大堡核電站開工儀式。普亭稱「俄中關係處於歷史最好時期和最高水平」，習稱「兩國將在更高水平更廣領域，更深層次推進雙邊關係向前發展」。中俄愈走愈近，令西方擔憂中俄走向結盟。對此，俄外長表示，俄中兩國對現行合作形式滿意。

環球網引述俄媒報導，拉夫羅夫表示，俄中關係展現出高度發展動力，今天兩國關係狀態是歷史上最好的，很大程度是由於現有的雙邊關係模式在某種程度上超過在冷戰期間形成的那些聯盟框架內國家間的合作水平。

拉夫羅夫提到，《俄中睦鄰友好合作條約》規定莫斯科與北京雙邊關係的基本原則。「俄羅斯和中國合作，對全球和地區局勢產生積極穩定的影響。當然，世界形勢正在迅速變化。」

據報導，拉夫羅夫表示，此前中國國務委員兼外交部長王毅強調，中俄戰略合作沒有止境，沒有禁區，沒有上限。拉夫羅夫強調稱，「我認為，必須贊同這一評價」。

拉夫羅夫指出：「現階段我們和合作夥伴中國都對現有合作形式感到滿意。這可使（俄中）在雙邊對話中解決任何甚至最複雜的問題，可以有效捍衛多邊聯盟的利益，在國際舞台上協調立場。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（取材自環球網）
俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（取材自環球網）

中國 普亭 北京

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