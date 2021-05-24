質疑袁隆平事蹟被指侮辱 新浪微博封64個帳號

中國雜交水稻之父袁隆平22日辭世，24日舉行告別式。部分中國網友在新浪微博質疑袁隆平的事蹟與官方宣傳有差距，新浪微博則以「侮辱攻擊袁隆平」為由，永久關閉64個帳號。（中新社）

中國 「雜交水稻之父」袁隆平 逝世後，部分中國網友在新浪微博 質疑袁隆平的事蹟與官方宣傳有差距。但新浪微博則以「侮辱攻擊袁隆平」造成「惡劣影響」為由，永久關閉多達64個帳號。

澎湃新聞報導，新浪微博聲稱，近日發現有「個別帳號」藉此機會，發布「侮辱攻擊袁隆平的有害內容，造成惡劣的影響」，因此對64個帳號依據「有關法律法規」作出永久關閉處罰。

新浪微博說，對發布和傳播「歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神」的內容，將秉持「零容忍」態度，一經發現將嚴肅處置。同時將繼續深入清查，對「相關有害內容」及帳號嚴肅處置並公示。

新浪微博還說，將與網友攜手共同維護「清朗向上的（網路）社區環境」，並呼籲網友在發現這類訊息時「積極投訴」。

袁隆平病逝後的2天內，中國各地警方已陸續通報所謂「侮辱袁隆平」的網路言論及作者，範圍遍布北京、天津、河南、廣東、福建、江蘇、重慶等省市。其中，重慶市警方今天更通報，暱稱「泰迪」的當地網友因發表侮辱袁隆平言論，已被刑事拘留。

觀察中國網路上的所謂「侮辱袁隆平」的言論，包括質疑「水稻雜交」技術並非袁隆平首創，而是來自美國，即使引進中國也屬「集體成就」而非袁隆平一人；也有人質疑袁隆平的家人經商，獲利豐厚；也有部分網友則是對眾多民眾夾道送別袁隆平的靈車，提出異議。