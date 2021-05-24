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甘肅馬拉松慘劇 4疑點待解

特派記者呂佳蓉／北京報導
甘肅白銀市22日舉行山地馬拉松期間遭遇凍雨等極端天氣，造成21人遇難。圖為搜救人員前往搜救及轉運遇難者遺體。（新華社）
甘肅白銀市22日舉行山地馬拉松期間遭遇凍雨等極端天氣，造成21人遇難。圖為搜救人員前往搜救及轉運遇難者遺體。（新華社）

中國甘肅山地馬拉松事故造成21人死亡，官方下令查辦後，中國國家體育總局為此召開緊急會議，要求加強賽事安全管理工作。此外，中國官媒新華社則表示，這項賽事有四大疑問待解。

中國國家體育總局局長苟仲文表示，體育賽事活動涉及運動項目多，風險多樣；覆蓋人群廣，風險類型多；籌辦主體多，安全管理能力參差不齊，以及極端天氣等不可控因素，進一步加大風險。他強調，原有以行政管理體系為主導的管理模式難以適應新形勢下監管任務要求，工作中存在一些問題和不足。

中國官媒新華社則質疑這場造成21人死亡慘劇的賽事，原因究竟是屬於天災還是人禍？報導指出，搜救雖已宣布結束，但事件無疑難以畫上句號，以目前公布的資訊來看，仍有四大疑問有待解答。

這四大疑問包含，天氣預報為何未能有效發揮預警作用；賽道保障是否完備，補給站設置是否合理；舉辦方叫停比賽是否及時，有無應急救援預案；以及救援能力是否足夠。

這則報導也指出，有參賽人員表示，參賽前一天，天氣很陰沉，於是便諮詢當地人，對方說這裡風一過就是晴天，所以便沒有在意。景泰縣氣象局局長康永學說，為賽事提供了訊息專報，曾作「大風藍色預警」。另有參賽人員回憶，過了第二個打卡點，風大得只能雙手抓地，凍得渾身發僵，裹上保溫毯也沒用，直至暈厥失去意識。

受訪參賽者表示，他們在失去意識或受傷前，並未接到舉辦方叫停比賽通知。22日12時參賽人員在微信群發布求救訊息，14時舉辦方才叫停比賽。

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