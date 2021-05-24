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解放軍3度拒絕與美軍對話 中：是美方不符外交禮儀

記者羅印冲／即時報導
解放軍3度拒絕與美軍對話。（美聯社）
解放軍3度拒絕與美軍對話。（美聯社）

英國金融時報報導，中共軍方3次拒絕美國防長奧斯汀與解放軍高層通話的要求，中國官方外圍媒體環時引述匿名專家回應稱，美國的要求不遵守外交禮儀，並批評美國希望藉此說法，將雙方緊張關係的責任推給中方。

據環球網報導，中國匿名軍事專家表示，美國提出對話的要求不對等，不符合外交禮儀。

一名匿名專家說，「作為美國防長，奧斯汀想和中國同行對話，對象自然是中國國務委員兼國防部長魏鳳和；但現在美國一些人卻認為『五角大樓應該和中央軍委副主席對話』」，「這是不對等的」。

中方專家認為，美國五角大廈打破外交默契，透過國防部官員匿名的方式在媒體上放話，進行「麥克風外交」的用意是就在向中方施壓，希望達成自己的目的。五角大廈沒有對話誠意。比如美方所謂的「危機管控」，是在確保美軍南海航行自由行動和過航台灣海峽條件下的危機管控，這一點中美雙方有嚴重分歧。

中國外交學院教授李海東說，五角大廈藉著向媒體釋放消息，「製造出『中美軍事緊張關係責任歸於中方』的輿論效果，美方這樣一種『賊喊捉賊、制造混亂』的做法非常陰險。」

美國 中國 國防部

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