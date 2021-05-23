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中國通報台灣境外移入確診3例 另有1無症狀感染者

記者羅印冲/即時報導
福建發布，廈門新增境外移入確診2例，均為台灣移入。澎湃新聞
福建發布，廈門新增境外移入確診2例，均為台灣移入。澎湃新聞

中國福建省衛健委通報，5月22日0至24時，福建省報告新增境外移入確診病例2例，均為台灣移入（廈門市報告）。另據微信公眾號上海發布消息，上海市衛健委通報，昨日新增4例境外移入確診病例，其中包括1例自台灣出發。

據上海衛健委消息，昨日新增4例境外移入確診病例，其中病例1為在台灣生活，自台灣出發，於5月20日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

福建省衛健委通報，昨日新增境外移入確診病例2例，均為台灣移入（廈門市報告）；新增境外輸入無症狀感染者2例，其中：日本輸入1例（福州市報告）、台灣輸入1例（廈門市報告）；解除隔離1例。

另據中國國家衛健委統計，5月22日0至24時，大陸新增確診病例19例，其中境外輸入病例18例（上海4例，四川4例，廣東3例，福建2例，北京1例，天津1例，遼寧1例，浙江1例，雲南1例），本土病例1例（在安徽）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

中國新增無症狀感染者25例，其中境外輸入24例，本土1例（在廣東）。

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