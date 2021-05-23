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中國新法迫害天主教 河北動員百警抓主教神父

中央社／梵蒂岡23日專電
圖為信徒在北京附近的一處天主教教堂進行晨間彌撒。（Getty Images）
圖為信徒在北京附近的一處天主教教堂進行晨間彌撒。（Getty Images）

中國5月起實施宗教教職人員管理辦法，授權各地掃蕩不願效忠共產黨的神職人員，20、21日河北省上百警察包圍新鄉教區一處修道院，抓走主教張維柱、7名神父與10多名修士。

天主教媒體「亞洲新聞」（Asia News）昨天披露此一消息，義大利媒體也大幅跟進報導。義大利國營電視TG1在晚間重點新聞連線駐北京特派記者，播出中國政府近日在各地拆除天主教堂十字架的畫面，質疑中國未遵守梵中協議，變本加厲打壓宗教自由。

中國5月1日起實施新制「宗教教職人員管理辦法」，規定宗教教職人員必須「擁護中國共產黨領導」，因此拒絕登記加入中國官方「愛國教會」的天主教神職人員，成為率先遭打壓的對象。

此次被逮捕的河南新鄉主教張維柱是由教宗任命，受到梵蒂岡承認；但因張維柱不願加入愛國會，不獲中國政府承認。張維柱先前已多次為維護信仰坐監，根據梵蒂岡官方新聞網2001年的報導，當時張維柱被中國政府軟禁長達一年多仍未獲釋。

亞洲新聞昨天報導，河南新鄉教區借用河北省沙河橋一處工廠區設立修道院，用以教導神學、培育神職人員。20日下午，河北省政府忽然從三大區調來逾百名警力包圍這棟建築，警方闖入帶走4名授課神父、3名負責牧民福傳的神父、正在上課的10多位修士，所有人的隨身財物被沒收。警方隨後在21日逮捕主教張維柱。

亞洲新聞報導，因為新鄉教區不願加入共產黨愛國會，根據中國宗教新法，這個教區的宗教活動都被認定為不合法，出借場地給天主教修道院授課的工廠會被勒令關閉，工廠負責人也會被逮捕。

亞洲新聞報導，鑑於警方動員人數龐大，新鄉教區教友相信這次突襲行動已經策畫了一段時間，且當局認為有些修士仍在逃，近日派遣公安部隊在周遭挨家挨戶搜索，一旦發現家中有屬於天主教信仰的標記，包括十字架、教宗照片、聖人雕像或畫像等，立刻沒收物品銷毀，並對屋主或物品擁有者處以罰款。

亞洲新聞與義大利電視台都在報導中強調，梵中2018年簽署主教任命臨時性協議後，中國反而大量增加對非官方教會的迫害，讓許多中國天主教信徒感到被梵中協議出賣。

亞洲新聞指出，張維柱現年63歲，1991年獲梵蒂岡任命為主教。新鄉教區約有10萬名信徒。

中國 義大利 教宗

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