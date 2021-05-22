甘肅馬拉松遭冰雹、狂風襲擊 21跑者喪命
22日在中國甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區舉行的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，截至23日早上8時，共搜救接回參賽人員151人，其中8人輕傷在醫院接受救治，21名參賽人員找到時已失去生命體徵。甘肅省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查。
據澎湃新聞報導，比賽是在上午9時鳴槍起跑的，三個項目組別的起點一致。百公里比賽線路上設有9個打卡計時點，選手要在每個計時點規定關門時間內完成打卡，否則就將退出比賽。
據失聯救援指揮部指揮部指出，22日中午1點左右，百公里越野賽高海拔賽段20公里至31公里處，受突變極端天氣影響，局地出現冰雹、凍雨、大風等災害性天氣，氣溫驟降，參賽人員出現身體不適、失溫等情況，部分參賽人員失聯，比賽停止。
根據線路圖顯示，這段賽道位於第二打卡點（24公里）和第三打卡點（32.5公里）附近，兩個打卡點間相隔8公里，全部是爬坡路段，石頭與砂土混合的路況，很多地方都非常陡峭，連汽車也無法抵達，加上遇到了大風、降雨的惡劣天氣，選手們陸續退出了比賽，但是由於失溫，多名選手無法行動，攜帶的保溫毯也都被大風吹爛。
景泰縣人民政府提出了救援申請的報告，接到當地報告後，甘肅省府動員700餘人投入搜救。但由於賽段內地形地貌複雜，夜間氣溫再度下降，搜救難度大。截至23日上午8時，共搜救接回參賽人員151人，其中8人輕傷，在醫院接受救治。21名參賽人員找到時已失去生命體徵。
甘肅白銀市政府23日上午就越野馬拉松賽賽事事故舉行記者會，白銀市市長張旭晨表示，該事件是一起因局部天氣突變發生的公共安全事件，省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查。
據北京日報，自2018年創辦以來，黃河石林山地馬拉松百公里越野賽已連續舉辦四屆。今年的比賽設有5公里健康跑、21公里越野賽、100公里越野賽三個項目。參賽者必須在2021年5月22日前年滿18周歲，百公里組年齡小於60周歲，還需向組委會提交最近一年內同等級別賽事的完賽成績證書。
有跑友評價，這個賽道具有一定難度，海拔整體在2000米左右，很大一部分賽道處於無人區。20小時的關門時間也有一定的門檻。
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