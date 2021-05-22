甘肅馬拉松遭冰雹、狂風襲擊 21跑者喪命

在山上受困的跑者們。（取材自澎湃新聞）

22日在中國 甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區舉行的黃河石林山地馬拉松 百公里越野賽遭遇極端天氣，截至23日早上8時，共搜救接回參賽人員151人，其中8人輕傷在醫院接受救治，21名參賽人員找到時已失去生命體徵。甘肅省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查。

據澎湃新聞報導，比賽是在上午9時鳴槍起跑的，三個項目組別的起點一致。百公里比賽線路上設有9個打卡計時點，選手要在每個計時點規定關門時間內完成打卡，否則就將退出比賽。

據失聯救援指揮部指揮部指出，22日中午1點左右，百公里越野賽高海拔賽段20公里至31公里處，受突變極端天氣影響，局地出現冰雹、凍雨、大風等災害性天氣，氣溫驟降，參賽人員出現身體不適、失溫等情況，部分參賽人員失聯，比賽停止。

根據線路圖顯示，這段賽道位於第二打卡點（24公里）和第三打卡點（32.5公里）附近，兩個打卡點間相隔8公里，全部是爬坡路段，石頭與砂土混合的路況，很多地方都非常陡峭，連汽車也無法抵達，加上遇到了大風、降雨的惡劣天氣，選手們陸續退出了比賽，但是由於失溫，多名選手無法行動，攜帶的保溫毯也都被大風吹爛。

景泰縣人民政府提出了救援申請的報告，接到當地報告後，甘肅省府動員700餘人投入搜救。但由於賽段內地形地貌複雜，夜間氣溫再度下降，搜救難度大。截至23日上午8時，共搜救接回參賽人員151人，其中8人輕傷，在醫院接受救治。21名參賽人員找到時已失去生命體徵。

甘肅白銀市政府23日上午就越野馬拉松賽賽事事故舉行記者會，白銀市市長張旭晨表示，該事件是一起因局部天氣突變發生的公共安全事件，省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查。

據北京 日報，自2018年創辦以來，黃河石林山地馬拉松百公里越野賽已連續舉辦四屆。今年的比賽設有5公里健康跑、21公里越野賽、100公里越野賽三個項目。參賽者必須在2021年5月22日前年滿18周歲，百公里組年齡小於60周歲，還需向組委會提交最近一年內同等級別賽事的完賽成績證書。

有跑友評價，這個賽道具有一定難度，海拔整體在2000米左右，很大一部分賽道處於無人區。20小時的關門時間也有一定的門檻。