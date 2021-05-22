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「侮辱」袁隆平 北京1微信用戶被刑事拘留

中國新聞組／北京23日電
雜交水稻之父袁隆平。（取材自人民網）
雜交水稻之父袁隆平。（取材自人民網）

根據北京公安局官方微博「平安北京」消息，一位微信用戶「南望山下」因為在微信群發表多條「侮辱」已故中國工程院院士袁隆平的言論，已經被公安局刑事拘留。

中國知名水稻育種專家袁隆平北京時間22日過世。不過，袁隆平的「死訊」以前就曾被誤傳，導致昨天上午官媒中國環球電視網（CGTN）發出他過世消息時，一度被駁斥說袁隆平「還在醫院」，CGTN只好發出道歉聲明，並遭到大批網民批評。當天下午袁隆平的死訊才被新華社證實。

得過國家級勳章的袁隆平地位不同一般，一些謾罵他或對其死訊表示是「喜訊」的社群帳號，22日下午遭到關閉帳號一年的處分。

微博社區管理官方微博發布消息稱，有部分帳號借媒體誤報袁隆平院士的不實資訊之時，在微博內發布傳播針對「功勳英雄人物」的謠言、侮辱攻擊等內容，造成了惡劣的社會影響。

微博表示，站方因此對三個帳號做出關閉帳號一年的處置，後續的進一步處罰，將依據相關法律法規進行研判。

據北京公安局消息，朝陽公安分局22日下午3時41分接獲舉報稱有人在微信上侮辱袁隆平，當天晚間9時許，該用戶本人被查獲，被依法刑事拘留，案件正在進一步調查。

微博 公安 北京 袁隆平

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