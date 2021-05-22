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雲南青海地震災情較小 專家指人口不密震源深

中央社台北22日電
中國地震台網消息，21日晚9時48分，在雲南大理州漾濞縣發生規模6.4地震。圖為當地紅十字會前往進行救援。新華社
中國地震台網消息，21日晚9時48分，在雲南大理州漾濞縣發生規模6.4地震。圖為當地紅十字會前往進行救援。新華社

昨天晚上在雲南以及今天凌晨在青海分別發生規模6以上的地震，截至下午4時，雲南地震獲報3死28傷，青海地震11傷。專家分析，震區人口密度較低、震源較深，使災情相對較小。

中國地震台網消息，21日晚9時48分，在雲南大理州漾濞縣發生規模6.4地震，震源深度8公里。22日凌晨2時4分，在青海果洛州瑪多縣發生規模7.4地震，震源深度17公里。

央視報導，截至22日下午4時，雲南地震接報有3人死亡、28人受傷，青海地震暫未接報人員死亡，11人受輕傷，災情正在進一步核實統計中。

澎湃新聞引述中國地震台網中心研究員孫士鋐說，此次雲南、青海兩地的地震所帶來的人員傷亡、災害損失相對較小，一方面是震區人口密度比較低；另一方面，漾濞縣規模6.4地震，雖震源深度淺，但只是中等強度；瑪多縣規模7.4地震雖是大地震，但震源深度相對較深，破壞力有所減弱。

不過，孫士鋐表示，震區的相關部門要及時進行安全排查，並注意防範可能引發的地質災害。

他表示，印度洋板塊近來比較活躍，從今年3月初開始，在印度洋板塊的東南邊界，即紐西蘭附近，連續發生了多次大地震。印度洋板塊的能量釋放、加強，必然會影響到中國西部，這次雲南和青海的地震都和這有一定的關係。

地震 中國 印度

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