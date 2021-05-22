中國網民哀悼袁隆平：「飽食者當常憶袁公」

5月22日，四川省成都市的市民前往位於郫都區的袁隆平雜交水稻科技館，悼念當天逝世的雜交水稻之父袁隆平。中新社

5月22日13時07分，中國 工程院院士、「共和國勛章」獲得者袁隆平在湖南長沙離世，享年91歲。驚聞噩耗，中國網絡溢滿悲痛，網民紛紛留言緬懷，悼念「雜交水稻之父」。

袁隆平長期致力于研究和發展雜交水稻，創建了超級雜交稻技術體系，使中國雜交水稻研究長居世界領先水平。他還多次赴外國傳授雜交水稻技術，為克服糧食短缺和饑餓問題作出了卓越貢獻。一如有網友所言：「一日三餐，米香彌漫，飽食者當常憶袁公。」

在袁隆平離世的中南大學湘雅醫院外，不少民眾自發前往，在院門前留下悼念花束。不知何人送來三束水稻，禾苗青青，於一片黃白之間格外顯眼。同在現場的網友「浪裡赤條小粗林」說道：「稻子還帶著泥、有著土地的味道。這是他留給人民的饋贈，也是人民為他餞行的禮物。」

另有一段文字在網上流傳甚廣：「有些人，偉大到我們以為，他們沒有生老病死。有個禾下乘涼夢的老人，禾下睡著了。我好像和他有一面之緣，在課本上、在飯桌上、在人間裡……」

緬懷之中，更多是人們對這位「稻田守望者」的感激與敬意。 網友「純白太空」表示，我們這一代人大部分從小就沒有經過饑荒的苦，但是我們從小就知道，我們能每天吃上充足的米飯，都要感謝袁隆平老先生。

「西沉了就不再昇起，劃過天幕就不再回來。」網友「谷鳥銜枝來」在悼文中寫道：「他的光芒照耀到的地方越多，你越會感到隨著他們的離去，時代的一部分也隨之定稿，後人翻閱時代的書頁時，會清晰地看到這個天體隕落的註腳。」

據中新社記者觀察，當日微博熱搜榜近一半話題與袁隆平逝世相關，且熱度居高不下。截至22日21時30分，僅話題“袁隆平逝世”閱讀量就已超過47億，參與討論近1100萬條。

雜交水稻的研究與培育不僅使中國人「端牢飯碗」，也為世界遠離饑餓作出了巨大貢獻。湖南農業大學22日發文稱，雜交水稻目前已在印度 、孟加拉、印度尼西亞、越南、菲律賓、美國、巴西、馬達加斯加等國大面積種植，年種植面積達800萬公頃，平均每公頃產量比當地優良品種高出2噸左右。

袁隆平曾說：「一粒糧食能救一個國家，也可以絆倒一個國家，這是糧食的重要性。」「發展雜交水稻，造福世界人民」是他畢生的追求，也令他在國際上廣受贊譽。聯合國 官方微博發文指出，「袁隆平院士為推進糧食安全、消除貧困、造福民生做出了傑出貢獻！國士無雙，一路走好。」

聯合國糧農組織總干事屈冬玉亦在社交平台發文悼曰：「一生修道雜交稻，萬家食糧中國糧。我敬愛的大師千古！」

有網絡評論指出，珍惜每一粒米、絕不浪費糧食，是對袁老最好的告慰。網友「布丁離線ing」也表示：「今天都沒有剩飯。袁爺爺，一路走好！」留言下方則是一張圖畫，畫中老者正跪在地上檢查一束稻苗，背後則是由一叢叢金色稻穗組成的天使翅膀。

悲痛之餘，不少網民表達了要繼承袁老遺志，繼續奮力向前的心聲。網友「是成泠呢」寫道，「開雜交水稻之路，奠人民溫飽之基，將鹽田變稻田，以凡胎肉體，築就百世之功，以粒粒香米，撐起大國飯碗。袁老走好，吾輩繼續向前」。

袁隆平曾開玩笑說：「我的米可以喂胖你們，但我自己不能胖。」這位自稱「90後」「有偶像包袱」的頂級科學家是當代中國青年群體中頗具人氣的「梗王」。不少年輕人都在關注著這位富有人格魅力的「魔稻祖師」。

2019年9月，袁隆平參加了湖南農業大學2019級本科新生開學典禮並致辭。彼時曾有參加典禮的大學生在社交媒體上發文說：「正確追星，從我做起。袁老才是值得我們新一代青年學習的榜樣！」

如今先人已去，有湖南農大學子在微信悼念文章下留言表示，要將袁爺爺的「禾下乘涼夢」與「雜交水稻覆蓋全球夢」作為自己的夢，為了實現這兩個夢而拼搏努力。