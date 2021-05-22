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英雄人物不能受辱 謾罵袁隆平社群帳號遭禁言

英雄人物不能受辱 攻擊袁隆平帳號被關閉一年

中央社台北22日電
2019年9月16日，袁隆平出席湖南農業大學2019級本科新生開學典禮。 中新社
2019年9月16日，袁隆平出席湖南農業大學2019級本科新生開學典禮。 中新社

中國知名水稻育種專家袁隆平今天過世。得過國家級勳章的袁隆平地位不同一般，一些謾罵他或對其死訊表示是「喜訊」的社群帳號，下午遭到關閉帳號一年的處分。

中國工程院院士袁隆平下午1時7分在長沙病逝，享耆壽91歲。但早在上午，官媒中國環球電視網（CGTN）就發出他過世的消息，獲得大量轉發；隨後有媒體說，袁隆平還在醫院，CGTN於是發出道歉聲明。這場「烏龍」引來許多網友批評。

社群平台新浪微博社區管理官方微博下午發布消息稱，有部分帳號借媒體誤報袁隆平院士的不實資訊之時，在微博內發布傳播針對「功勳英雄人物」的謠言、侮辱攻擊等內容，造成了惡劣的社會影響。

微博方面表示，站方因此對3個帳號做出關閉帳號一年的處置，後續的進一步處罰，將依據相關法律法規進行研判。

微博還稱，站方還將繼續深入排查站內內容，對發布和傳播「歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神」的內容實施零容忍，一經發現，將嚴肅處置。

袁隆平是中國研究與發展雜交水稻的開創者，他選育的品種使中國水稻的單產和總產得以大幅度提高。

他的科學研究常被簡化為「解決了中國人吃飯的問題」，對於曾在1950年代末期到1960年代初期經歷過大饑荒的的中國人來說，袁隆平地位尤其崇高，他也因此成了一個象徵。

那些稍早時指責央視、CGTN報導「假新聞」的網友便諷刺：「袁隆平最大的錯誤，就是讓你們吃得太飽了」。

袁隆平去世的消息在中國網友間仍引起討論。有人哀悼，認為他貢獻卓著，也有人認為「不要神話任何科學家」。

還有網友引申表示，「讓大家有飯吃的，不是科學家，而是市場經濟體制中的無數企業家，是市場經濟讓全球交易成為可能…只要市場是開放的，企業家行動是自由的，大家就會有飯吃」。

中國 微博 社群

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