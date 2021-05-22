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談數位人民幣 周小川：沒有要取代美元、第三方支付

記者蔡敏姿／即時報導
中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川。 中新社
中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川。 中新社

針對數位人民幣取代美元、第三方支付說法，中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川22日在2021清華五道口全球金融論壇上解釋，DCEP（數位貨幣和電子支付）沒有要取代美元地位，至於取代第三方支付也是一種妄議。

澎湃新聞報導，周小川表示，DCEP的發展主要是立足於國內支付系統的現代化，跟上數位經濟和網路時代的步伐，提高效能，降低成本，特別是為零售支付系統服務，本來設計的目的和努力的方向就沒有想取代美元的儲備貨幣地位和國際上支付貨幣的地位。

周小川表示。針對DCEP和數位人民幣是想取代現在第三方支付角色的說法，「覺得這也是一種妄議」。DCEP的計畫是一種雙層系統，而且整個研發隊伍是由人民銀行組織，由主要商業銀行、電信商和幾大第三方支付機構共同參與研發。

「大家都是在一條船上，當然在一條船上的人有時候也會有不同意見，有時候也可能在有些問題上會有爭議，但畢竟是一條船上。並不是有些人說的好像是一種內鬥，誰會取代誰的說法。」他說。

針對數位人民幣推進對人民幣國際化的影響，他表示，人民幣支付系統的現代化、數位化對於提高人民幣的地位，提高人民幣的跨境使用會有一定程度的幫助，但也不是太大的幫助。

人民幣國際化更多的是取決於體制、政策上的選擇，更多地取決於大陸改革開放的進展，而不是取決於技術上的因素。

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