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安徽遼寧疫情 中國：境外感染 非本土病例

中國新聞組／綜合報導
北京寵物博覽會上，參加的民眾多戴上口罩。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友強調，在沒有實現群體免疫前，即使打了疫苗，仍然需要堅持戴口罩。(歐新社)
北京寵物博覽會上，參加的民眾多戴上口罩。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友強調，在沒有實現群體免疫前，即使打了疫苗，仍然需要堅持戴口罩。(歐新社)

中國國務院聯防聯控機制20日召開新聞發布會，會上中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，中國近期沒有本土傳播病例，因此出現聚集性疫情的病毒一定是來自境外感染的人，或者是汙染的物品。安徽的病例、遼寧的病例，從病毒的基因序列來看，是完全相同，是同一個傳播鏈上。

吳尊友表示，在社會層面不會長期存在無症狀感染者，一般來說，無症狀感染者的傳染性比較小，無症狀感染者通常是有長時間頻繁接觸，才可以造成傳播，通常是家庭的共同生活，或者一起共同勞動。無症狀感染者也不會連續傳播一代、二代。如果即使傳播一代二代，沒有臨床病例的話，它就會自動終止了。如果出現臨床的病例，可能引發局部的疫情。

他說，另從5月14日安徽通報的10個病例的雙抗體檢查來看，抗體都是陰性的，也就是說感染的時間不長，從發現病例到最早的傳播，大概有一個最長潛伏期。這樣的規模，結合安徽和遼寧兩輪篩查的結果來看，這起疫情規模不會太大。但疫情再次提醒大家，警鐘要常鳴，防控措施不能鬆懈。

吳尊友還強調，在沒有實現群體免疫前，即使打了疫苗，仍然需要堅持戴口罩。他說，疫苗是預防新冠的生物學手段，戴口罩、保持社交距離，是預防新冠的公共衛生手段，兩者是包容的，可以同時採取，而不是互相排斥。

吳尊友說，戴口罩對個人，對家庭、對社會，只有好處，沒有壞處。口罩的作用就是把空氣中的顆粒物及吸附在顆粒上的病原微生物排除在吸入的空氣之外，既可防病，也可減少呼吸道負荷。

美國疾病管制暨預防中心上周更新指引，建議完整接種疫苗的人在室外不須戴口罩，在室內多數地方也可不用佩戴。美國零售業龍頭沃爾瑪已表示，完整接種疫苗的顧客進入店內可不戴口罩，完整接種疫苗的員工也可不戴口罩。

口罩 疫苗 疫情

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