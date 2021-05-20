520不辦離婚登記？中國民政部神回覆「疫情防控」

中國部分地區婚姻登記機關日前公告，「5月20日將不辦理離婚登記」，引發網友熱議。（中新社）

中國 部分地區婚姻登記機關日前公告，「5月20日將不辦理離婚登記」，引發網友熱議。對此，中國民政部社會事務司司長王金華昨（19）日表示，近來又傳出疫情 升溫，部分地區因應防疫 要求而暫停婚姻登記。

新華網報導，王金華表示，近來安徽省六安市和遼寧省營口市又發生了新冠肺炎疫情，營口市鮁魚圈區應當地疫情防控指揮部的要求暫停5月20日的婚姻登記。這是根據疫情防控需要做出的決定。

王金華指出，辦理結婚登記、離婚登記同屬於婚姻登記機關的法定職責，依法辦理結婚登記和離婚登記是對婚姻登記機關的基本要求。

近日，個別婚姻登記機關發布公告稱5月20日不辦理離婚登記，王金華稱，上述地已致歉並發布聲明，糾正之前做法。中國民政部將會進一步加強指導和監督不斷提升婚姻登記機關依法行政能力和服務水平。

上述地區中包括平江縣婚姻登記事務所，內部主管解釋，520當天人流量大，再加上現在的疫情，為了避免當天人員聚集，所以建議來辦理離婚的暫緩一天。

消息傳出，引起中國網友多數調侃，「以後離婚就是奢侈品，得提前排號，黃牛找到新的生意了。」、「這輩子不結婚，不就行了」、「結婚是正事，離婚就不是？」