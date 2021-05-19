專家：中國年內可完成群體免疫

中國各地加快施打疫苗，以盡快實現群體免疫屏障。圖為18日江蘇南通逾千名地鐵建設人員施打疫苗。（路透）

據中國 國家衛健委通報，截至5月17日，中國累計接種新冠疫苗 4億2199萬劑次。中國疾控中心研究員邵一鳴接受「央視新聞」訪問時稱，按照疫苗接種最快速度，中國年內有望實現群體免疫屏障。

中國各地施打疫苗速度正在加快，截至5月17日，北京市18歲及以上人群「第一劑」新冠疫苗接種率突破80%。當日中國全國新冠疫苗接種超1,500萬劑次，創下單日接種量新高。

據人民網報導，遼寧省大連市衛健委表示，截至18日15時，大連全市累計接種新冠病毒疫苗510.02萬劑次，全市常住人口「第一劑」新冠疫苗接種率超過60%，18歲以上人群「第一劑」新冠疫苗接種率更逾70%，目前已形成了基本的人群免疫屏障。

邵一鳴受訪時也強調接種疫苗的重要性。他指出，以目前的情況來看，無論是美國 的mRNA疫苗或中國的滅活疫苗，對英國、南非、巴西、印度病毒株都還是有效的。他表示，因為現有疫苗對多數變異株仍然有效，所以要盡快接種疫苗，只要通過疫苗接種建立起免疫屏障，變異株的發生就會被阻斷。

邵一鳴指出，中國疫苗接種速度分兩類地區，在重點防治地區已實現或幾乎實現全民接種，而在防疫壓力不大，比如內陸地區，正有序推進接種疫苗計畫。隨著下半年疫苗產能增加後，接種速度增加，相信今年內一定可以實現建立群體免疫屏障的目標。

對於疫苗供應能否應付，邵一鳴表示，目前中國的疫苗供應量充足，只要有需求，中國日疫苗接種量可以達到2千萬劑次以上。

邵一鳴還表示，「我們看到有一些國家過於樂觀，過早的慶祝他們的防控的勝利，鬆懈了它的公共衛生措施，疫苗的接種也沒有平步的推進，所以就造成了當前的亞洲疫情的蔓延和擴展。」他說，這種教訓實際上去年在很多國家就不斷地發生，所以中國一定要汲取這些教訓，在「外防輸入、內防反彈」上依然一點都不能放鬆。