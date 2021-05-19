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特斯拉中國需求下滑 繼車主維權、事故後再次受挫

編譯易起宇／綜合外電
特斯拉4月在中國的掛牌數銳減。 路透
特斯拉4月在中國的掛牌數銳減。 路透

美國電動車大廠特斯拉中國面臨的窘境加劇，繼日前的上海車展車主維權事件和一連串電動車事故後，最新數據顯示，特斯拉4月在中國的掛牌數銳減。

彭博資訊引述「中國汽車工業信息網」數據報導，中國產特斯拉4月在中國的掛牌數大幅下滑，由3月時創紀錄的34,714輛降至11,949輛。

乘用車市場信息聯席會（乘聯會）上周公布的數據也顯示，陸產特斯拉4月在中國銷量為25,845輛，遠低於3月的35,478輛。乘聯會表示，特斯拉4月銷量中有14,174輛為出口，部分原因是歐洲市場需求增加。

在中國的掛牌數銳減，是特斯拉電動車事業的最新挫折。自特斯拉上海超級工廠2019年初動土以來，該公司在中國一直發展順遂，不但獲得中國政府各種重要支持，也似乎避開了美中關係緊張的影響。

然而，特斯拉近來卻因負面消息備受關注；一名特斯拉車主4月在上海車展中爬上一輛展示車的車頂，宣稱她的特斯拉因煞車失靈而發生事故。中國政府部門隨後也提出抨擊，稱特斯拉應尊重中國消費者並尊重中國法律。

特斯拉股價19日盤前挫跌2.3%，該公司的中國代表暫未回應掛牌數大減的報導；特斯拉股價去年飆漲價743%，今年來累計下跌18%。

特斯拉 中國 電動車

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