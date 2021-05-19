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以色列使館抗議「公然反猶」 中官媒將節目從推特移除

編譯周辰陽／即時報導
中國官媒CGTN於18日上推特分享一部討論美國充當以色列外交後盾的節目影片，卻引來以色列駐華大使館特別回文抗議。 畫面翻攝：Twitter/CGTN
中國官媒CGTN於18日上推特分享一部討論美國充當以色列外交後盾的節目影片，卻引來以色列駐華大使館特別回文抗議。 畫面翻攝：Twitter/CGTN

中國官媒CGTN於18日上推特分享一部討論美國充當以色列外交後盾的節目影片，引來以色列駐華大使館特別回文抗議，指控內容是「公然的反猶太主義」，目前這集節目已從推特移除。

以色列駐華大使館使用的「以色列在中國」在原始推文下方回文指出，「我們震驚地見到中國官方媒體出處表達公然的反猶太主義，我們希望『猶太控制世界』陰謀論的時代結束，不幸的是，反猶太主義再次顯現它的醜陋面孔」。

CGTN主持人鄭俊峰在「指點財津」第128集節目提到，有些人認為美國支持以色列的政策傾向是受有錢有勢的猶太裔美國人，以及政客對美國外交政策遊說的影響。又指美國有500多萬猶太裔美國人，在富比世美國富豪榜上，有18位猶太人排在前40，他們是金融、媒體和科技領域的佼佼者，「所以，他們是否有代表自己的強大遊說力量呢？我想是有的」。

鄭俊峰隨後稱美國支持以色列的真正動機在於，把以色列當成他們在中東地區追求地緣政治利益的工具，指阿拉伯主義要阿拉伯世界應屬於阿拉伯人，不接受定居在此的猶太人和美國石油公司。美國顯然不喜歡這個主意，以色列則極力維護華府和其在中東的石油利益。自此以後，以色列便成為美國「搶灘」登陸，對抗阿拉伯世界的前線陣地。

美聯社稍早報導，以色列駐華大使館發言人19日表示，他們沒有補充意見，至今沒有收到CVTN的回音。中國大陸外交部發言人趙立堅則表示，沒有注意到有關狀況。

美國 以色列 猶太

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