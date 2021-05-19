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劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

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金融時報：劉鶴兒子躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

編譯季晶晶／綜合外電
中國國務院副總理劉鶴（前左）2020年1月與美國總統川普（前右）簽署美中貿易協議後握手。（美聯社）
中國國務院副總理劉鶴（前左）2020年1月與美國總統川普（前右）簽署美中貿易協議後握手。（美聯社）

金融時報報導，中國國務院副總理劉鶴之子劉天然創辦的投資公司天壹資本，大手筆投資科技公司，包括騰訊和京東，獲利豐厚，引發外界聯想到過去「太子黨」以權勢謀利，壟斷財富。

天壹資本2016年在浙江登記成立時，由劉天然擔任主席。2017年4月，劉鶴升任政治局委員的半年前，劉天然辭去主席職務，一年後、劉鶴接任國務院副總理沒多久，劉天然再將他在天壹資本的持股轉讓給公司一名高階主管。大陸禁止高官子女在父母監管的行業，擔任管理要職。

消息人士透露，劉天然即使下台了，也將持股轉讓出去，卻仍秘密為天壹資本處理交易。他們說，投資騰訊和京東獲利豐厚，劉天然在其中扮演重要角色。

天壹資本從5年前成立以來發展迅速，管理的資產規模已經超過人民幣100億元。根據公開資料，該公司近年來對網際網路、醫療照護和物流相關新創事業領域，至少投資了十多個案子。騰訊、京東、中國大陸最大中長期信貸銀行國開行的投資部門，也都投錢到天壹資本的大型基金。

天壹資本最賺錢的交易，有許多與騰訊和京東有關。例如，根據公開說明書，該公司2019投資京東分拆出來的健康部門人民幣4,000萬元，這些股權現在價值人民幣2.3億元；2018年3月，天壹資本對京東分拆出來的物流部門投資人民幣7,000萬元，預計該部門在香港上市後，至少可賺一倍。另根據美國證券申報資料，天壹資本也受益於2018年1月對騰訊音樂的500萬美元投資。那筆持股估計現今價值增加將近一倍。

劉鶴先前作風低調，因為是中國國家主席習近平在金融和經濟事務上最信任的顧問，而擁有重大影響力，他曾是美中貿易談判的中方首席代表。

投資 中國 國務院

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