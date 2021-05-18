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泰劇「莫測高深一女生」現台國旗 中國要抵制

記者賴錦宏／即時報導
泰國電視劇感謝海報最初將香港及台灣並列，並把中華民國青天白日滿地紅國旗，放在海報上，引發中國網友抗議。（劇組Facebook圖片）
泰國電視劇感謝海報最初將香港及台灣並列，並把中華民國青天白日滿地紅國旗，放在海報上，引發中國網友抗議。（劇組Facebook圖片）

泰國電視劇《莫測高深一女生》（中國譯作「禁忌女孩」）在Netflix推出第二季後大受歡迎，甚至連續多天登上香港的10大熱門排行榜。

不過，劇組近日在社交平台上發布感謝海報，逐一答謝亞洲各地區的觀眾時，意外因有展示中華民國青天白日滿地紅國旗，惹來大批中國網友批評是「分裂國家」。

據香港01 ，當時劇組在海報上，用7種不同的語言感謝劇集在Netflix上播放率最高的地方，有新加坡、馬來西亞、巴西、菲律賓、香港、越南和台灣，並在名稱後方附上所代表的旗幟。繁體字「多謝」旁邊是香港紫荊花區旗，簡體字「謝謝」則是台灣的青天白日滿地紅國旗。雖然Netflix在中國並沒有提供服務，但消息傳入後，仍然惹來大批中國網友批評是分裂國家，揚言要抵制。

劇組隨後將該則帖文刪除並重新上載新版感謝海報，可見到所有旗幟均已刪去，並且只保留繁體字的「謝謝」。

據網路公開資料介紹，《莫測高深一女生》是泰國以奇幻、犯罪、驚悚為主題的電視劇，女主角Nanno在每一集中都會轉校到不同地方，劇情藉着荒誕的遭遇和校園生活揭露學生與教師的謊言和不端行為，引出人性的陰暗面，「神秘聰明的女孩娜諾轉了幾間學校，數度揭露學生及教職員的謊言與罪行」。

去年四月，曾發生一場中國網友與泰國網友在推特上的網路罵戰。起因有中國網友認為泰國演員瓦奇拉維特·奇瓦雷（小名「Bright」）的女朋友Weeraya（推特網名「nnevvy」）在網上發表涉嫌「台獨」言論，以及nnevvy曾在推特轉發關於新冠病毒病起源的網路流言，並獲Bright讚好，而Bright亦曾轉發一篇關於香港反送中問題的文章，故被一些中國網友認為他們「辱華」，並隨即在社群網站上對nnevvy作出謾罵，又要求兩人公開道歉。中國網友的行為引起泰國網友不滿，雙方隨即發生罵戰，過程中亦吸引香港、台灣、韓國、美國和日本網友聲援泰方。事件後來升至官方層面，中泰官員皆就事件作出回應。

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