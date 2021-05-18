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中國鼓勵生育 傳暫不一刀切放寬限制

記者蔡敏姿／即時報導
路透引述消息人士報導，預計中國將在現政策框架下鼓勵生育，並在未來三、五年全面放開生育限制。(中新社)
路透引述消息人士報導，預計中國將在現政策框架下鼓勵生育，並在未來三、五年全面放開生育限制。(中新社)

中國出生人口持續下降，消息指出，高層領導人正制定一份全面計畫來應對人口結構挑戰，包括減輕夫婦的經濟負擔，但這不是簡單地取消生育限制，而是以更有效的方式鼓勵生育。

路透引述消息人士報導，預計中國將在現政策框架下鼓勵生育，並在未來三、五年全面放開生育限制。

消息稱，中國最新的人口普查雖呈現解決出生人口下降趨勢和人口老齡化問題的緊迫性，但在放寬生育政策方面將謹慎行事，以免影響社會穩定。

消息指出，取消生育限制或出現其他意外的後果或問題，當中預期對城市居民影響有限，他們因成本太高而不願多生孩子，但農村家庭規模有機會迅速擴大，從而增加貧困和就業壓力。

上周公布的中國第七次全國人口普查數據顯示，隨著出生人口減少和老齡化加速，中國2010-2020年人口增速降至1950年代以來的最低水平。數據公布後，對生育政策改革的預期升溫。

2020年育齡婦女總和生育率為1.3，與日本和義大利等老齡化社會相當，這凸顯中國面臨的風險：中國可能在沒有積累起七國集團(G7)那樣的家庭財富之前，就可能已經處於不可逆轉的人口下降趨勢中。

中國 人口普查 義大利

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