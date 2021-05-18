中國鼓勵生育 傳暫不一刀切放寬限制

路透引述消息人士報導，預計中國將在現政策框架下鼓勵生育，並在未來三、五年全面放開生育限制。(中新社)

中國 出生人口持續下降，消息指出，高層領導人正制定一份全面計畫來應對人口結構挑戰，包括減輕夫婦的經濟負擔，但這不是簡單地取消生育限制，而是以更有效的方式鼓勵生育。

路透引述消息人士報導，預計中國將在現政策框架下鼓勵生育，並在未來三、五年全面放開生育限制。

消息稱，中國最新的人口普查 雖呈現解決出生人口下降趨勢和人口老齡化問題的緊迫性，但在放寬生育政策方面將謹慎行事，以免影響社會穩定。

消息指出，取消生育限制或出現其他意外的後果或問題，當中預期對城市居民影響有限，他們因成本太高而不願多生孩子，但農村家庭規模有機會迅速擴大，從而增加貧困和就業壓力。

上周公布的中國第七次全國人口普查數據顯示，隨著出生人口減少和老齡化加速，中國2010-2020年人口增速降至1950年代以來的最低水平。數據公布後，對生育政策改革的預期升溫。

2020年育齡婦女總和生育率為1.3，與日本和義大利 等老齡化社會相當，這凸顯中國面臨的風險：中國可能在沒有積累起七國集團(G7)那樣的家庭財富之前，就可能已經處於不可逆轉的人口下降趨勢中。