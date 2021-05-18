胡錫進：台灣疫情失控 全因當局抗疫政治考慮太多

台灣 新冠疫情 蔓延在中國引發廣泛關注。環球時報總編輯胡錫進18日深夜在其個人微信公眾號發文指出，台灣2,300萬人口，一天新增確診2、300例，這是疫情已經失控的清晰信號。他認為，之所以會如此，全因民進黨 當局對抗疫不夠專心，政治考慮太多。

胡錫進表示，新冠疫情在台灣島內大爆發，民進黨當局難辭其咎。「台灣民眾對防疫的配合與自律一度書寫了島內防疫的好成績，民進黨當局將大量注意力放到了如何在政治上消費這一成績，卻沒有為應對疫情接下來的可能衝擊認真準備，從而讓台灣社會付出眼下的代價。」

他指出，台灣這波疫情始於華航機組將病毒帶入島內，隔離酒店存在嚴重疏漏，事後對感染者和密接的追蹤、隔離又不堅決，這實際暴露了體系性的薄弱和僥倖。待到單日新增確診破百後，民進黨當局對實施最高級別防控仍猶猶豫豫，這顯然是同一問題邏輯在不同層面的表現。

胡錫進稱，民進黨當局對抗疫實在不夠專心，政治考慮太多。他們視台灣為「民主體制抗疫的優等生」，採取什麽措施總想對照這個標籤，討好美國和西方世界，給後者抹黑中國抗疫成就「遞一把刀子」。

他表示，台灣一直缺疫苗，疫苗接種率迄今不到1%，比印度還低，這是多大的隱患！然而台灣當政者並沒有為堵這個大漏洞真著急。台灣外交系統反而將近期的工作重點放在為友邦爭取疫苗上，以此換取後者支持台灣參加世衛大會。

文章稱，「要說，台灣本來可以有一個可靠的疫苗來源，那就是對岸大陸，尤其是大陸的國藥疫苗本月已經獲得世衛組織的正式推薦。」

中國國台辦17日發布新聞稿，表達願意提供台灣疫苗，但陸委會當晚隨即回嗆對岸，「不必假好心」。

胡錫進說，台灣疫情已經失控。此時很多病例已失去流調線索，全島普篩是查明情況、精準抗疫的唯一辦法。但民進黨當局至今很像是懼怕普篩，被疑擔心那樣將致查出來的病例數激增，在政治上「不可承受」。「不能不說這是一種集體的諱疾忌醫。」

文章指出，「台灣的政治太多了，各種政治考量組成了民進黨當局採取抗疫策略的主要邏輯線，最大限度地確保島內民眾健康和生命安全被放到了次一級的位置上。」