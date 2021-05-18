我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯：美國希望避免北極地區軍事化

美澳合作研發抗疫療程 動物試驗證實消滅99.9%病毒

香港迪士尼去年虧3.4億美元 創開園15年來最大虧損

記者林則宏／即時報導
香港迪士尼樂園2020年財年巨虧3.4億美元。中新社
香港迪士尼樂園2020年財年巨虧3.4億美元。中新社

香港迪士尼樂園公布2020年財年（2019年9月29日至2020年10月3日）淨虧損港幣26.6億元（約3.4億美元），這不僅是香港迪士尼樂園連續第六年虧損，也是香港迪士尼樂園2005年9月12日正式開幕以來最大年度虧損。

據香港大公報報導，迪士尼行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）表示，疫情緩和後重新開放遊客反應正面，平均本地入場人次較前一年成長46%，這是未來增長基礎。但他也指出，香港本地遊客增加並不足以彌補海外訪港旅客人數的顯著下跌，因此希望香港能盡快開放中國及海外旅客。

香港迪士尼17日公布2020財年業績報告，其中全年營收衰退76%至港幣14億元，入場人次年比也減少73%至170萬人次，創開園以來新低。

香港迪士尼樂園指出，收入大幅下降，主要是受到2020年財年第1季香港反送中事件，以及第2季起樂園長時間關閉所影響。

在去年香港本地新冠疫情暴發後，香港迪士尼作在整個財政年度中累計關閉217天，閉園時間長達60%，酒店也只能維持有限的服務，入住率年比下跌59個百分點至15%。

中國《財新網》指出，作為全球最小的迪士尼樂園，香港迪士尼過去的訪客主要來自境外。以2019年為例，非本地遊客占比達59%。近兩年，訪港旅客顯著下滑。尤其自2020年3月，香港宣布「封關」以來，訪港人數更是呈斷崖式下跌。今年3月訪港旅客僅6,675人次，年比下降91.9%。

為應對疫情，香港迪士尼聚焦本地市場，推出連串新優惠和節目吸引本地遊客。例如重點推介各種主題套票、酒店康樂活動，以及「三人遊兩人價」等優惠。

2020財年，香港本地遊客占比由2019財年的41%升至75%，中國遊客占比則從33%跌至8%。但香港本地遊客仍然難以彌補海外遊客下跌所帶來的損失。

香港 迪士尼 樂園

上一則

中批美搶購全球四分之一疫苗 上億劑還閒置在倉庫

下一則

胡錫進：台灣疫情失控 全因當局抗疫政治考慮太多

延伸閱讀

香港駐台辦事處暫停運作 台陸委會：尊重但甚感遺憾

香港駐台辦事處暫停運作 台陸委會：尊重但甚感遺憾
Jean-Michel Basquiat熱 香港佳士得與藝廊合作大展

Jean-Michel Basquiat熱 香港佳士得與藝廊合作大展
AT&T旗下華納將併Discovery 火併Netflix、迪士尼

AT&T旗下華納將併Discovery 火併Netflix、迪士尼
港星旅遊氣泡2度延後 日、星、馬等7國21日起禁入境

港星旅遊氣泡2度延後 日、星、馬等7國21日起禁入境

熱門新聞

片中主角揭曉「裸聊正妹」是由男人假扮。（取材自微博）

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

2021-05-17 11:00
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國本土疫情再起 零號病人待查

2021-05-15 10:09
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
廣州市海珠區康樂村的路上，有上千名製衣廠的老闆們拿著招工牌，等著工人們光顧。（視頻截圖）

廣州奇觀 上千老闆列隊一公里…等工人挑

2021-05-17 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力

美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力
最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅

最高法院9：0裁定：警無搜查令 禁入民宅
每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠
「黑寡婦」領獎竟被老公當頭澆下綠液 怒飆髒話 糗大？

「黑寡婦」領獎竟被老公當頭澆下綠液 怒飆髒話 糗大？
兒童每月250╱300元 7．15起入帳…3900萬家庭受惠

兒童每月250╱300元 7．15起入帳…3900萬家庭受惠