香港迪士尼去年虧3.4億美元 創開園15年來最大虧損

香港迪士尼樂園2020年財年巨虧3.4億美元。中新社

香港迪士尼樂園 公布2020年財年（2019年9月29日至2020年10月3日）淨虧損港幣26.6億元（約3.4億美元），這不僅是香港迪士尼樂園連續第六年虧損，也是香港迪士尼樂園2005年9月12日正式開幕以來最大年度虧損。

據香港大公報報導，迪士尼行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）表示，疫情緩和後重新開放遊客反應正面，平均本地入場人次較前一年成長46%，這是未來增長基礎。但他也指出，香港本地遊客增加並不足以彌補海外訪港旅客人數的顯著下跌，因此希望香港能盡快開放中國及海外旅客。

香港迪士尼17日公布2020財年業績報告，其中全年營收衰退76%至港幣14億元，入場人次年比也減少73%至170萬人次，創開園以來新低。

香港迪士尼樂園指出，收入大幅下降，主要是受到2020年財年第1季香港反送中事件，以及第2季起樂園長時間關閉所影響。

在去年香港本地新冠疫情暴發後，香港迪士尼作在整個財政年度中累計關閉217天，閉園時間長達60%，酒店也只能維持有限的服務，入住率年比下跌59個百分點至15%。

中國《財新網》指出，作為全球最小的迪士尼樂園，香港迪士尼過去的訪客主要來自境外。以2019年為例，非本地遊客占比達59%。近兩年，訪港旅客顯著下滑。尤其自2020年3月，香港宣布「封關」以來，訪港人數更是呈斷崖式下跌。今年3月訪港旅客僅6,675人次，年比下降91.9%。

為應對疫情，香港迪士尼聚焦本地市場，推出連串新優惠和節目吸引本地遊客。例如重點推介各種主題套票、酒店康樂活動，以及「三人遊兩人價」等優惠。

2020財年，香港本地遊客占比由2019財年的41%升至75%，中國遊客占比則從33%跌至8%。但香港本地遊客仍然難以彌補海外遊客下跌所帶來的損失。