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中國推廣觀光影片 被踢爆剽竊瑞士創作者 畫面也是瑞士

中央社巴黎18日專電
根據德法公共電視台的事實查核平台17日晚間報導，中國日報日前在推特發布觀光宣傳短片，卻被發現畫面根本在瑞士。（圖取自twitter.com/ArteDesintox）
根據德法公共電視台的事實查核平台17日晚間報導，中國日報日前在推特發布觀光宣傳短片，卻被發現畫面根本在瑞士。（圖取自twitter.com/ArteDesintox）

根據德法公共電視台的事實查核平台昨晚報導，中國日報日前在推特發布觀光宣傳短片，卻被發現畫面根本在瑞士。原創作者對此相當不滿，表示中國的剽竊舉動很丟臉。

中國官媒中國日報5月10日在推特上發表一支推廣中國觀光的短片。影片中可見山光秀麗的田園景致，搭配的文字寫道：「你不想造訪這寧靜的地方，和你的愛犬在山腳的村莊裡共度時光嗎？」並加上#ChineGlamour（魅力中國）的主題標籤。

德法公共電視台的事實查核平台（Désintox - ARTE）在報導中說，「然而中國日報，這份中國最重要且直接被官方控制的紙媒，顯然在地理位置上獲得了自由。因為畫面中的景色並非中國山脈，而是幾千公里外的瑞士，確切來說，是瑞士伯恩（Berne）的布里恩茨鎮（Brienz） ，一旁則是同名的湖」。

畫面的真正出處，是來自於頗有名氣的瑞士攝影師兼旅遊部落客米歇爾（Sylvia Michel）4月底在YouTube上發布的一支6分多鐘的影片。中國日報剽竊的畫面甚至使用鏡面效果，使其與原著左右反轉，並裁去作者壓在上下兩端的著作權浮水印。

影片發布後立刻被眼尖網友發現畫面地點應為瑞士而非中國，引來許多人在下方留言質疑影片來源。米歇爾也在被告知後第一時間通報推特，並表達了她對中國日報的不滿：「抄襲瑞士的影片、左右反轉，然後把它當中國境內宣傳，真的很丟臉。你們是認真的嗎？」

YouTube原影片下方許多網友紛紛留言表示支持米歇爾。有網友寫道：「中國共產黨偷竊你美麗的影像並占為己有真的很令人厭惡。他們應該覺得丟臉，但我知道他們不在乎尊重他人的作品。我希望更多人來表達他們的支持。」

在中國居住多年的創作者斯特澤爾（Winston Sterzel）也留言表示，要在自己的節目ADV Podcast中提到該事件，指出自己也是被中國政府剽竊作品的受害者，並呼籲全球創作者注意中國的作為。

米歇爾在YouTube下方留言感謝大家的鼓勵，「拿一支影片然後放在自己的頻道上，這是不合法的－無論你是誰…尊重藝術家、攝影師、影片製作者的結晶，不能因為你可以這麼做就把它拿走」。

中國日報最後刪除了這支影片，但沒有提出任何解釋。

然而在發出這支剽竊影片前的一小時，中國日報推特帳號才剛以諷刺漫畫的形式譴責西方媒體說謊，文字寫到：「西方媒體可信度消失殆盡」。

中國 推特 YouTube

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