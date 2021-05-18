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美中疫苗外交口水戰 中：美國老拿中方說事令人不齒

記者陳言喬／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。觀察者網
中國外交部發言人趙立堅。觀察者網

美國總統拜登早前稱美方計畫向其他國家出口疫苗，數量可能是其他國家出口額的五倍，結束新冠大流行需要美方的領導。中國外交部發言人趙立堅18日回應表示，中國不會用疫苗影響領導世界，更不會空喊口號不行動。

趙立堅下午在中國外交部例行記者會上表示，疫苗是拯救生命戰勝疫情的重要武器，如果美方能夠早日落實疫苗援助的承諾，為發展中國家抗擊疫情提供實實在在的幫助，中方表示歡迎。

趙立堅強調，美方動不動就在疫苗問題上拿中國說事的做法，令人不齒，讓人不得不懷疑美方的真實目的和動機。

他說，疫苗不分種族和價值觀，也不是製造免疫鴻溝和搞政治操縱的工具。與美國不同，中國不會用疫苗影響領導世界，更不會空喊口號不行動。中國的目標只有一個，那就是盡可能幫助發展中國家挽救更多的生命。中國對外提供疫苗或抗疫物資，不是為了從他國換取好處，沒有任何地緣政治目的，不附加任何政治條件。

趙立堅還表示，如果我們能多讓一個人呼吸，就要多讓一個人呼吸，不論他們來自哪個國家，不論他們是黑人、白人或黃種人。

中國外交部另一名發言人華春瑩三天前才批評美國囤積疫苗，她指美國人口占世界總人口的4%，但卻搶購了約26億劑疫苗，占全球疫苗總量的四分之一。讓她想到杜甫的一首詩：「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

疫苗 中國 美國

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