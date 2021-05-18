深圳無地震 地標賽格大廈卻劇烈晃動 上千人奔逃

賽格大廈人員已經疏散，所有出入口已經封閉，處於只出不能進的狀態。所有的商鋪停止營業。證券時報

廣東深圳地標性建築「賽格大廈」， 18日下午1時突發生劇烈晃動，上千民眾狂奔逃離。影片在中國 網路流傳，引發議論。由於該地區當時並未發生地震 ，大樓搖晃原因還在調查。

證券時報報導，一段「深圳華強北最高樓賽格大廈出現晃動」的影片，在網路上流傳，影片顯示大樓劇烈搖晃，在內辦公的人員也連忙逃離，上千名民眾因擔心建築倒塌，慌忙逃離現場，畫面猶如災難片一般。

深圳應急管理中心官方微博通報，18日下午1時50分許，市應急管理局值班室接獲報案，得知深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃。經查看並分析全市各地震監測台站數據，18日未發生地震，賽格大廈搖晃原因相關部門正在核查。

深圳市氣象局官方微博表示，18日下午1時至2時，華強北街道賽格廣場站測得最大暫態風為5級，稱不上大風。

賽格大廈目前有多套二手寫字樓單位出售，一套面積70平方公尺的掛牌價是人民幣256萬元，均價大約為每平方公尺人民幣3.66萬元，按此價格，僅以大樓本身價值計算，市價就將超過人民幣60億元。

賽格廣場是中國最主要的比特幣 等加密貨幣礦機銷售地，2017年，比特幣經歷了一輪暴漲行情，賽格廣場的礦機賣場人氣鼎盛，許多原本販賣組裝電腦的門市都改裝成為礦機店。

最近幾個月，比特幣雖然漲漲跌跌，但總體還是實現不少的漲幅，許多售賣礦機的店鋪已經重開，一家礦機店鋪老闆表示，「與去年年底相比，空鋪已經少了很多，但最近生意不錯，礦機需求很大。」

賽格廣場部分物業為上市公司深賽格（000058）所持有，對賽格大廈的晃動，深賽格方面表示，「目前還不清楚大樓晃動原因，正在調查相關情況。」現場工作人員則指出，將對賽格廣場樓體進行檢測測量。

賽格廣場位於深圳市交通幹道深南中路與華強北路交匯處，由深圳賽格集團投資興建，是深圳市跨世紀的標誌性建築，所在地是知名的電子產業一條街華強北，是商圈內的最高建築，曾一度是深圳第三高樓，也是世界最高的鋼管混凝土架構大廈之一。

賽格廣場（SEG Plaza）總高度355.8公尺，實高292公尺，總建築層79層，地上75層、地下4層，總建築面積達17萬平方公尺， 1996年開始基建及主體施工，2000年完成塔樓設備安裝及室內外裝修，達到竣工驗收標準。