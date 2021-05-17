本為抗中而設 北京傳出幕後運作 積極想加入CPTPP

墨西哥Ensenada港。 歐新社

彭博資訊17日報導，知情人士透露，中國 正在幕後積極運作，想要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；而這個區域經濟協定一開始的目的是在排除中國參與，以利鞏固美國 在亞太地區的經濟力量與貿易關係。

彭博指出，CPTPP四個會員國的官員提供的消息顯示，北京 已與澳洲、馬來西亞、紐西蘭等國家舉行過有關CPTPP的技術協商。中國準備提出加入的申請進度目前雖不明朗，但相關人士發現北京想入CPTPP的興趣極高，這由中國國家主席習近平去年特別點名有意參與CPTPP可見一斑。

台灣也積極想要加入CPTPP，外交部長吳釗燮上個月表示，台灣已經與所有會員國舉行過協商，將會在適當時機正式提出申請，他希望北京要入會的努力不會妨礙到台灣的加入。彭博說，然而中國一向反對台灣加入任何國際組織。台灣現在同時也力圖推進與美國和日本的經貿協議，有斬獲的話，也能影響美日對台灣加入CPTPP的態度。

CPTPP的前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），成立的背景是美國鑑於需要有一個經濟合作集團來平衡中國日漸增加的實力，而主導推動。美國前總統歐巴馬在2016年時曾經表示，亞太地區的區域經濟規範，應該由美國而不是中國來寫。但是歐巴馬的繼任者前總統川普卻在第二年宣布退出TPP，於是改由日本主導這個區域貿易協定，並改名CPTPP，於2018年成功達成協定簽署。

彭博說，許多CPTPP的會員國對中國的貿易依賴程度極高，但是近來中國在部分國家的形象愈來愈差，使得它要加入CPTPP的難度提升。不贊成北京加入者的考慮主要在中國的勞工政策、國營企業等運作不符合規範，同時，北京與華府的經濟對抗，也可能有礙其成為CPTPP一員。

據了解，日本對北京加入CPTPP的態度也有所保留。日本想先看中國如何落實在「區域全面經濟夥伴」（RCEP）這個貿易協定所做的承諾，才會考慮再與中國發展其他新的貿易協定。至於美國，雖現在已退出，但CPTPP的成員大多是美國的盟邦，所以對是否同意北京入會仍有實質影響力；這些盟邦希望美國在拜登總統主政下，最終能重返CPTPP。