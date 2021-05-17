中國此波疫情確診者共同點：都未接種疫苗

中國目前累計已完成超過4億劑新冠疫苗接種，但仍不足以形成全民免疫。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。記者林則宏／攝影

中國 近期也爆發本土新冠疫情 ，截至16日21時，安徽與遼寧合計共發現本土確診病例16例，本土無症狀感染者13例。《健康時報》根據兩省官方通報的資料發現，中國本輪疫情中的感染者都有一個共同點：沒有接種新冠疫苗 。

中國官方過去幾個月積極鼓勵民眾接種新冠疫苗，根據中國國家衛生健康委員會周一公布的數據，截至5月16日，全中國累計已完成4億693.8萬劑的新冠疫苗接種。

即便如此，中國近日依然出現本土新冠肺炎疫情。自5月13日安徽省六安市報告1例新冠肺炎本土確診病例以來，截至5月16日21時，安徽共報告7例本土確診病例，7例本土無症狀感染者；遼寧報告9例本土確診病例，6例本土無症狀感染者。

《健康時報》指出，這29人的共同特點就是，全部沒有接種過新冠疫苗。但在這次疫情出現後，中國各地尤其是安徽、遼寧接種疫苗的人就明顯增多。

報導稱，在合肥市第二人民醫院外，14日上午7時不到就有數百人在排隊等候。準備接種第二劑的張姓婦人告訴《健康時報》記者，「打疫苗的隊伍轉了幾圈都到了外科樓邊了，比第一次打針人多多了。」

安徽目前也全力加大疫苗接種能力。合肥市衛健委副主任張曉峰表示，合肥目前有300個接種點，加上流動接種點，目前合肥全市疫苗接種能力為每天20萬人以上。

合肥市計劃到6月底，全市接種人次能達到468.46萬，以早日形成免疫屏障。

遼寧省營口市疾控中心副主任李巖接受中新網採訪時也表示，截至5月14日，營口新冠疫苗也已接種25萬7,081劑次。

中國工程院院士鐘南山日前在第20屆亞洲科學理事會大會上表示，目前中國新冠疫苗接種率約23%，但這距離全民免疫仍遠遠不夠，至少需要達到70%至80%的接種率，因此中國仍需慎防疫情輸入的風險。