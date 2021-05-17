我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

中國此波疫情確診者共同點：都未接種疫苗

記者林則宏／即時報導
中國目前累計已完成超過4億劑新冠疫苗接種，但仍不足以形成全民免疫。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。記者林則宏／攝影
中國目前累計已完成超過4億劑新冠疫苗接種，但仍不足以形成全民免疫。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。記者林則宏／攝影

中國近期也爆發本土新冠疫情，截至16日21時，安徽與遼寧合計共發現本土確診病例16例，本土無症狀感染者13例。《健康時報》根據兩省官方通報的資料發現，中國本輪疫情中的感染者都有一個共同點：沒有接種新冠疫苗

中國官方過去幾個月積極鼓勵民眾接種新冠疫苗，根據中國國家衛生健康委員會周一公布的數據，截至5月16日，全中國累計已完成4億693.8萬劑的新冠疫苗接種。

即便如此，中國近日依然出現本土新冠肺炎疫情。自5月13日安徽省六安市報告1例新冠肺炎本土確診病例以來，截至5月16日21時，安徽共報告7例本土確診病例，7例本土無症狀感染者；遼寧報告9例本土確診病例，6例本土無症狀感染者。

《健康時報》指出，這29人的共同特點就是，全部沒有接種過新冠疫苗。但在這次疫情出現後，中國各地尤其是安徽、遼寧接種疫苗的人就明顯增多。

報導稱，在合肥市第二人民醫院外，14日上午7時不到就有數百人在排隊等候。準備接種第二劑的張姓婦人告訴《健康時報》記者，「打疫苗的隊伍轉了幾圈都到了外科樓邊了，比第一次打針人多多了。」

安徽目前也全力加大疫苗接種能力。合肥市衛健委副主任張曉峰表示，合肥目前有300個接種點，加上流動接種點，目前合肥全市疫苗接種能力為每天20萬人以上。

合肥市計劃到6月底，全市接種人次能達到468.46萬，以早日形成免疫屏障。

遼寧省營口市疾控中心副主任李巖接受中新網採訪時也表示，截至5月14日，營口新冠疫苗也已接種25萬7,081劑次。

中國工程院院士鐘南山日前在第20屆亞洲科學理事會大會上表示，目前中國新冠疫苗接種率約23%，但這距離全民免疫仍遠遠不夠，至少需要達到70%至80%的接種率，因此中國仍需慎防疫情輸入的風險。

中國 疫苗 疫情

上一則

馬雲牽頭創辦 杭州「湖畔大學」石碑被剷平

延伸閱讀

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？
富國超買疫苗、窮國人枉送命？疫情加劇因全球分配不均

富國超買疫苗、窮國人枉送命？疫情加劇因全球分配不均
台AZ疫苗不足暫停公費施打？ 陳時中：會再配4萬劑

台AZ疫苗不足暫停公費施打？ 陳時中：會再配4萬劑
戴不戴罩看法兩極 美部分打過疫苗民眾 仍不敢摘罩

戴不戴罩看法兩極 美部分打過疫苗民眾 仍不敢摘罩

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國本土疫情再起 零號病人待查

2021-05-15 10:09
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

批美操縱台 華春瑩：中國同意WHO向台通報疫情3次

2021-05-10 09:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞
洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散