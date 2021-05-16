馬雲成浮雲？旗下杭州「湖畔大學」石碑被剷平

由阿里巴巴創始人馬雲牽頭創辦的「湖畔大學」，16日在杭州西湖浴鵠灣校址有工作人員磨去「湖畔大學」的刻字。(取材自微博)

由阿里巴巴創始人馬雲 牽頭、柳傳志等其他八名名企業家和著名學者創辦的「湖畔大學」，16日，其在杭州西湖浴鵠灣校址被抹去校名。

據倍可親論壇消息，近日，一段「湖畔大學」大門口石碑被剷平的視頻在網上熱傳。自從去年底馬雲被監管部門約見、螞蟻集團 暫停上市過後，就屢屢傳出「湖畔大學停辦」的傳聞，而且「湖畔大學」停止招生 ，並且於2021年3月開課的一年級已經停止授課，但湖畔大學從未作出回應。網友分析，「湖畔大學」石碑被剷平，預示著湖畔大學已經完全終結。

視頻顯示，「湖畔大學」四個大字原本鐫刻在一塊巨石上，16日已被一名工作人員用電動磨盤抹去。

湖畔大學創辦於2015年3月，馬雲擔任首任校長。湖畔大學因其僅4.07%的低取錄率，被指奉行菁英主義。自去年底，馬雲身陷輿論漩渦，其創建的螞蟻金服在臨近上市前被當局叫停，馬雲也被有關部門約談。

日前，外媒援引知情人指出，當局擔心馬雲通過湖畔大學擴展其影響力，因此叫停了該大學新學期的招生計畫。據稱高層有人認為湖畔大學像是現代版的「東林書院」。

但有網友表示，湖畔大學官網已改名湖畔。湖畔大學官微已改名湖畔創研中心。

網友發出感嘆：「佛告訴我們，人間一切的物資利益享受，榮華富貴，七情六欲，都像夢幻泡影，過往雲煙。 創辦湖畔大學時，馬雲說阿里巴巴要活102歲，湖畔大學要辦300年，音猶在耳，一聲嘆息。 馬雲一手創辦的湖畔大學叫停，占地上千畝，四個大字抹去。留此存照。」

網友紛紛評論說，「湖畔大學聽上去很有詩意，但不太吉利…全是浮雲，我就是馬雲」、「湖畔大學變『胡辦大學』了？！」、「湖畔大學走歷史，留個遺跡何妨？黨國真閒。」