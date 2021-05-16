我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

台北市長柯文哲：今天確診數更高 快篩陽性率10%

馬雲成浮雲？旗下杭州「湖畔大學」石碑被剷平

中國新聞組／北京17日電
由阿里巴巴創始人馬雲牽頭創辦的「湖畔大學」，16日在杭州西湖浴鵠灣校址有工作人員磨去「湖畔大學」的刻字。(取材自微博)
由阿里巴巴創始人馬雲牽頭創辦的「湖畔大學」，16日在杭州西湖浴鵠灣校址有工作人員磨去「湖畔大學」的刻字。(取材自微博)

由阿里巴巴創始人馬雲牽頭、柳傳志等其他八名名企業家和著名學者創辦的「湖畔大學」，16日，其在杭州西湖浴鵠灣校址被抹去校名。

據倍可親論壇消息，近日，一段「湖畔大學」大門口石碑被剷平的視頻在網上熱傳。自從去年底馬雲被監管部門約見、螞蟻集團暫停上市過後，就屢屢傳出「湖畔大學停辦」的傳聞，而且「湖畔大學」停止招生，並且於2021年3月開課的一年級已經停止授課，但湖畔大學從未作出回應。網友分析，「湖畔大學」石碑被剷平，預示著湖畔大學已經完全終結。

視頻顯示，「湖畔大學」四個大字原本鐫刻在一塊巨石上，16日已被一名工作人員用電動磨盤抹去。

湖畔大學創辦於2015年3月，馬雲擔任首任校長。湖畔大學因其僅4.07%的低取錄率，被指奉行菁英主義。自去年底，馬雲身陷輿論漩渦，其創建的螞蟻金服在臨近上市前被當局叫停，馬雲也被有關部門約談。

日前，外媒援引知情人指出，當局擔心馬雲通過湖畔大學擴展其影響力，因此叫停了該大學新學期的招生計畫。據稱高層有人認為湖畔大學像是現代版的「東林書院」。

但有網友表示，湖畔大學官網已改名湖畔。湖畔大學官微已改名湖畔創研中心。

網友發出感嘆：「佛告訴我們，人間一切的物資利益享受，榮華富貴，七情六欲，都像夢幻泡影，過往雲煙。 創辦湖畔大學時，馬雲說阿里巴巴要活102歲，湖畔大學要辦300年，音猶在耳，一聲嘆息。 馬雲一手創辦的湖畔大學叫停，占地上千畝，四個大字抹去。留此存照。」

網友紛紛評論說，「湖畔大學聽上去很有詩意，但不太吉利…全是浮雲，我就是馬雲」、「湖畔大學變『胡辦大學』了？！」、「湖畔大學走歷史，留個遺跡何妨？黨國真閒。」

馬雲 招生 螞蟻集團

上一則

與美競爭 中砸9400億元支持半導體等關鍵產業

延伸閱讀

美團CEO禍從口出？王興引用「焚書坑」恐步馬雲後塵

美團CEO禍從口出？王興引用「焚書坑」恐步馬雲後塵
先富？後富？上海灘這家大酒店 栽了兩個首富

先富？後富？上海灘這家大酒店 栽了兩個首富
美媒：中國查螞蟻集團IPO為何快速獲批 禁馬雲出境

美媒：中國查螞蟻集團IPO為何快速獲批 禁馬雲出境
馬雲怎麼讓螞蟻集團「快速IPO」？傳中國政府要查

馬雲怎麼讓螞蟻集團「快速IPO」？傳中國政府要查

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國本土疫情再起 零號病人待查

2021-05-15 10:09
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

批美操縱台 華春瑩：中國同意WHO向台通報疫情3次

2021-05-10 09:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞