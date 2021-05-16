我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

以巴衝突加劇 聯合國安理會商討暫無結論

中共百年黨慶 中國「紅色旅遊」熱潮起

中國新聞組／北京16日電
時值中共百年黨慶，位於北京香山的雙清別墅「紅色景點」人潮紛至沓來。圖為手持共青團旗幟合影的參訪企業團體。（中央社）
時值中共百年黨慶，位於北京香山的雙清別墅「紅色景點」人潮紛至沓來。圖為手持共青團旗幟合影的參訪企業團體。（中央社）

時值中國共產黨百年黨慶，中共總書記、中國國家主席習近平2月提出全黨展開黨史學習教育後，北京香山革命紀念館、雙清別墅等「紅色景點」人潮紛至沓來，從國家機關到小學生，「黨政軍民學」全動員，形成「紅色旅遊」，結合了教育和旅遊經濟雙重目的。

中央社報導，位於北京海淀區的香山革命紀念館，參觀人潮絡繹不絕。香山革命紀念館導覽員楊佳萍表示，紀念館平均一天可以接待3000、4000人，最高峰可達到5000人，各機關組織、學校、企業、團體都非常多，95後（1995年以後出生）、00後族群也不少，還有爸媽帶著「10後」的孩子一起來「學習黨史」。

香山革命紀念館位於香山腳下，是當局展示中共中央香山時期歷史的重要場館，2018年開始興建，並於隔年9月開放。距離香山革命紀念館不遠的雙清別墅則是中共中央、中央軍委機關1949年進駐北京後的居住和辦公地，被稱作是中共「進京趕考」第一站，曾是中共中央的指揮中心。

雙清別墅所在的香山公園宣傳科副科長馬丹受訪時則表示，香山公園內8處舊址2019年9月正式開放，2020 年隨即遭逢疫情而封閉，今年五一連假期間，接待遊客約達5.78萬人次，主要也都是機關團體、單位，以及中小學生團體來參觀。

據法廣報導稱，4月初，四川發布11條紅色旅遊精品路線、40個紅色旅遊經典景點；廣州當局則編製「紅色文化傳承弘揚示範區發展規畫」；還有航空公司推出紅色旅遊訂製服務，由專人規畫路線；全國各地鐵路部門也推出「紅色專列」，安排客人穿上紅軍軍裝，登上窗花貼滿革命故事的專屬列車。

中共當局於2004年正式提出紅色旅遊，並於隔年底正式規畫實施紅色旅遊，認為發展紅色旅遊可加強革命傳統教育，增強人民、尤其青少年的愛國情感。過去10多年，參加人次從最初的1.4億人次，增至2019年的14.1億人次；有中共革命根據地之稱的井岡山2019年共有1900多萬人次遊客。不過，2020年受到新冠毅情衝擊，華爾街日報引述江西井岡山官員說，當地革命博物館去年遊客數量下降一半以上，跌至89萬人次。

因此，也有分析認為，疫情切斷海外旅遊人潮情況下，當局全力鼓勵紅色旅遊，可謂「一石二鳥」，一方面刺激經濟，另一方面則透過吹捧中共先賢以增強中共領導權威。

時值中共百年黨慶，北京香山革命紀念館人潮紛至沓來，從國家機關到小學生，可謂「黨政...
時值中共百年黨慶，北京香山革命紀念館人潮紛至沓來，從國家機關到小學生，可謂「黨政軍民學」全動員。圖為手持中共黨旗合影的參訪機關團體。（中央社）

中共 北京 教育

上一則

香港收緊台灣訪客入境管制

延伸閱讀

法媒：中國辦黑客競賽打開iPhone竊看缺口 控制維族手機

法媒：中國辦黑客競賽打開iPhone竊看缺口 控制維族手機
1810公里花381元 上海男大生6天5夜搭公交到北京

1810公里花381元 上海男大生6天5夜搭公交到北京
北京關心台灣福祉 駐洛經文處處長：說謊

北京關心台灣福祉 駐洛經文處處長：說謊
中國公安部官員子女赴美簽證被拒 北京：破壞中美交往

中國公安部官員子女赴美簽證被拒 北京：破壞中美交往

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國本土疫情再起 零號病人待查

2021-05-15 10:09
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

批美操縱台 華春瑩：中國同意WHO向台通報疫情3次

2021-05-10 09:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
台單日確診又新高 新增206本土確診 最早4月6日就發病

台單日確診又新高 新增206本土確診 最早4月6日就發病