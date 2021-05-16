中共百年黨慶 中國「紅色旅遊」熱潮起

時值中共百年黨慶，位於北京香山的雙清別墅「紅色景點」人潮紛至沓來。圖為手持共青團旗幟合影的參訪企業團體。（中央社）

時值中國共產黨百年黨慶，中共 總書記、中國國家主席習近平2月提出全黨展開黨史學習教育 後，北京 香山革命紀念館、雙清別墅等「紅色景點」人潮紛至沓來，從國家機關到小學生，「黨政軍民學」全動員，形成「紅色旅遊」，結合了教育和旅遊經濟雙重目的。

中央社報導，位於北京海淀區的香山革命紀念館，參觀人潮絡繹不絕。香山革命紀念館導覽員楊佳萍表示，紀念館平均一天可以接待3000、4000人，最高峰可達到5000人，各機關組織、學校、企業、團體都非常多，95後（1995年以後出生）、00後族群也不少，還有爸媽帶著「10後」的孩子一起來「學習黨史」。

香山革命紀念館位於香山腳下，是當局展示中共中央香山時期歷史的重要場館，2018年開始興建，並於隔年9月開放。距離香山革命紀念館不遠的雙清別墅則是中共中央、中央軍委機關1949年進駐北京後的居住和辦公地，被稱作是中共「進京趕考」第一站，曾是中共中央的指揮中心。

雙清別墅所在的香山公園宣傳科副科長馬丹受訪時則表示，香山公園內8處舊址2019年9月正式開放，2020 年隨即遭逢疫情而封閉，今年五一連假期間，接待遊客約達5.78萬人次，主要也都是機關團體、單位，以及中小學生團體來參觀。

據法廣報導稱，4月初，四川發布11條紅色旅遊精品路線、40個紅色旅遊經典景點；廣州當局則編製「紅色文化傳承弘揚示範區發展規畫」；還有航空公司推出紅色旅遊訂製服務，由專人規畫路線；全國各地鐵路部門也推出「紅色專列」，安排客人穿上紅軍軍裝，登上窗花貼滿革命故事的專屬列車。

中共當局於2004年正式提出紅色旅遊，並於隔年底正式規畫實施紅色旅遊，認為發展紅色旅遊可加強革命傳統教育，增強人民、尤其青少年的愛國情感。過去10多年，參加人次從最初的1.4億人次，增至2019年的14.1億人次；有中共革命根據地之稱的井岡山2019年共有1900多萬人次遊客。不過，2020年受到新冠毅情衝擊，華爾街日報引述江西井岡山官員說，當地革命博物館去年遊客數量下降一半以上，跌至89萬人次。

因此，也有分析認為，疫情切斷海外旅遊人潮情況下，當局全力鼓勵紅色旅遊，可謂「一石二鳥」，一方面刺激經濟，另一方面則透過吹捧中共先賢以增強中共領導權威。