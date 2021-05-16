只要接種一針 上海開始供應康希諾疫苗

上海開始供應康希諾疫苗。央廣網

上海市疾控中心16日表示，由康希諾生物和軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士團隊合作研發的腺病毒載體重組 新冠疫苗 ，已經在上海各區開始接種了，全程只需要接種一針。

澎湃新聞報導，腺病毒載體重組新冠疫苗於2020年3月16日在全球率先開展臨床研究，今年2月25日，這一疫苗獲得國家藥品監督管理局批准在國內附條件上市。

上海市疾控中心方面透露，與之前上海使用的三種新冠病毒滅活疫苗相比，這款由康希諾生產的腺病毒載體疫苗在技術原理、接種程式方面完全不同，但在接種方式、接種年齡範圍、安全性方面都相同。

首先是技術原理不同，這個疫苗的腺病毒載體，是剔除了腺病毒（這裡用的是人5型腺病毒，Ad5）中與複製相關的基因，這樣病毒就不會在人體中複製。再把新冠病毒刺突蛋白（S 蛋白）的基因插入進去。

這個新插入基因讓重新組裝的病毒進入人體後，可以在體內複製出新冠病毒刺突蛋白，當人體的免疫系統發現刺突蛋白後會啟動免疫應答，同時記住它的樣子，下次碰到真的新冠病毒就會馬上做出反應清除它們。

這一技術曾被陳薇成功用於伊波拉病毒疫苗的研發。

而人們熟悉的新冠病毒滅活疫苗，是透過化學等方法直接使新冠病毒失去感染性和複製力，同時保留能引起人體免疫應答的活性部分。

不同種類的疫苗由於研發技術路線和生產工藝不同，所需接種劑次也就不同，腺病毒載體疫苗基礎免疫為1劑次（0.5ml）；新冠病毒滅活疫苗的目前推薦基礎免疫程式為2劑次（每劑0.5ml），接種間隔建議3到8周。

腺病毒載體疫苗III 期臨床試驗數據顯示，在單針接種疫苗28 天後，疫苗對所有症狀的總保護效力為65.28%，對重症的保護效力為 90.07%。

上海市疾控中心方面表示，這一疫苗在接種方式、接種年齡範圍、安全性方面與之前三款滅活疫苗相同，接種者都在上臂三角肌注射，適用對象都是18周歲及以上人群。

接種後不良反應和其他疫苗一樣，主要為接種部位的紅腫、疼痛等，也有發熱、乏力、噁心、頭疼、肌肉 酸痛等，一般無需特殊處理，必要時可聯繫接種點，給予處置指導。