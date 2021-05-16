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報導疫情無畏強權迫害 張展獲人權組織頒獎

中央社／台北16日電
被捕的中國公民記者張展。Getty Images
被捕的中國公民記者張展。Getty Images

由在美國的人權組織「對華援助協會」設立的林昭自由獎，今年頒發給因為報導新冠疫情而入獄的中國公民記者張展，指她彰顯了對疫情受害者的關愛，以及對中共強權的大無畏犧牲精神。

根據對華援助協會網站，林昭自由獎是2018年創設，被提名人的基本條件有二項：一是以非暴力反對不公正和壓迫的精神，促進自由與民主、真相與和解，在當代中國為推動法治和公民社會做出工作。二是在此過程中遭受了不公正對待和迫害。

獎項所載的張展獲獎理由是，她在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）肆虐期間，隻身犯難，奔赴病毒爆發中心地區武漢市，甚至武漢病毒研究所周邊，拍攝當時自己所看見的真實狀況，向世界展示中國武漢在疫情爆發初期的真實圖景，並因此而被中共當局被捕審判，2020年底被以「尋釁滋事罪」判處4年重刑。

對華援助協會指出，在此過程中，張展彰顯出了足以令全世界感動的對2019冠狀病毒受害者的關愛奉獻情懷，以及對中共強權的大無畏犧牲精神。

林昭自由獎每年評選一人，頒發證書和獎金人民幣2萬5000元（約3883.6美元）；如果本人無法親自領獎，該獎項將給予其家人。去年的林昭自由獎得主為人權律師高智晟。

林昭自由獎的設立是為了紀念林昭的民主理想和道德勇氣，以及她持守的非暴力原則，同時為那些因推動當代中國公民社會發展和法治進程付出巨大代價的個人提供道義和經濟支持。

中國 疫情 中共

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