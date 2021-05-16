中國發射天和號核心艙後 天舟2號貨運太空船也將發射

天舟2號貨運太空船船箭組合體轉運至發射區。（中新社）

中國 兩周前發射成功太空 站「天和號」核心艙，現在第二發也要來了，中國載人航太 工程辦公室16日發布，長征七號及天舟二號貨運太空船已準備轉運到發射區，代表發射在即。

中新社報導，目前發射場設施設備狀態良好，後續將按計畫開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。

先前中國載人航太工程辦公室主任郝淳透露，繼天和核心艙後，在接下來的5、6月，將分別實施天舟2號貨運太空船和神舟12號載人太空船的發射任務，其中神舟12號太空船的太空人乘組由3名太空人組成，他們將在軌駐留3個月，之後還將在今年9、10月分別實施天舟3號貨運太空船和神舟13號載人太空船的飛行任務。

快科技報導，根據之前公布的路線圖，中國太空站的建造分太空站關鍵技術驗證和太空站建造兩個階段實施，預計今明兩年全部完成。

今年，還要實施關鍵技術驗證階段的5次飛行任務，其中就包括此次天和核心艙的發射，以及未來將分別實施的天舟2號貨運太空船和神舟12號太空船的發射。

到2022年底，中國的太空站即將完成在軌建造，轉入後續的應用與發展階段，太空站設計的在軌壽命不小於十年，透過太空人的維修維護和設備載荷的更換還可以延長太空站的在軌時間。

長征5號B、長征7號、長征2號F3型運載火箭，將分別承擔太空站核心艙、貨運太空船、載人太空船發射任務。