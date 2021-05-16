境外轉本土傳播？中國遼寧新疫情 專家：源頭或在營口

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（中新社）

在中國 22天未出現新增本土病例後，安徽、遼寧又相繼出現本土確診病例。15日晚，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在接受澎湃新聞採訪時表示，雖然此次本土疫情 首個確診病例來自安徽六安，但此次疫情源頭很有可能是從遼寧營口開始傳播的。

5月13日，安徽省六安市對一例到醫院就診患者例行核酸檢測 ，發現一確診病例。此後兩天時間，安徽、遼寧相繼發現確診病例。

截至5月15日20時，安徽六安市累計報告本地確診病例3例，無症狀感染者7例，安徽合肥報告2例確診病例。截至15日19時，遼寧省營口市新增5例確診病例和8例本土無症狀感染者。此外，15日晚遼寧瀋陽也報告新增1例本土病例，該病例五一假期曾去營口鮁魚圈旅遊。

從目前公布的流調訊息來看，遼寧營口報告的確診病例都為安徽報告病例李某婷和呂某的密切接觸者，與一金色童年攝影基地相關。

病毒從哪來？弄清楚傳播鏈條非常關鍵，吳尊友判斷此次疫情傳播源頭依據是地理位置和發病時間。

吳尊友表示，雖然此次本土疫情首個確診病例來自安徽六安，但安徽屬於內陸省分，直接由境外輸入疫情可能性不大，而營口在遼寧，去年該省發生若干起境外輸入引發的地方傳播疫情。

吳尊友認為，從現有病例發病時間看，目前公布的訊息提示雖然安徽六安先發現病例，但營口病例出現的時間比安徽六安的病例早，從現有流行病學傳播關係來看，六安病例由營口病例傳播所致。